В Башкирии заработал сервис для подготовки к собеседованию с работодателем

В 2019 году Башкортостан вошел в число 16 пилотных регионов, где стартовал проект по комплексной модернизации службы занятости. Он предполагает обновление всей сети центров занятости, внедрение новых сервисов и комплексов услуг для граждан и работодателей. Обновленные кадровые центры «Работа России» уже работают в Стерлитамаке, Нефтекамске и Орджоникидзевском районе Уфы. В этом году преобразуется центр занятости населения города Кумертау, который также разрабатывает новые услуги и сервисы.