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Posted 8 сентября, 13:15

Published 8 сентября, 13:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В Башкирии заработал сервис для подготовки к собеседованию с работодателем

В Башкирии заработал сервис для подготовки к собеседованию с работодателем

8 сентября 2023, 13:15
Фото: Midjourney
Центр занятости в Башкирии по нацпроекту «Демография» разработал сервис для подготовки к собеседованию с потенциальным работодателем, сообщили в республиканском министерстве семьи, труда и социальной защиты.

— Проект «Как пройти собеседование» реализуется на портале службы занятости «Работа России». Данный сервис, предназначенный для самостоятельной подготовки человека к собеседованию с работодателем, разработал центр занятости населения города Кумертау Республики Башкортостан в рамках проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», — говорится в сообщении профильного министерства.

Сервис включает семь основных блоков, среди которых — подготовка внешнего вида, рассказ о себе, необходимые документы, собеседование и многие другие. После их прохождения соискателям предлагается пройти итоговое тестирование. Небольшой тест из 11 вопросов поможет определить степень готовности к собеседованию. Познакомиться с сервисом можно по ссылке.

В 2019 году Башкортостан вошел в число 16 пилотных регионов, где стартовал проект по комплексной модернизации службы занятости. Он предполагает обновление всей сети центров занятости, внедрение новых сервисов и комплексов услуг для граждан и работодателей. Обновленные кадровые центры «Работа России» уже работают в Стерлитамаке, Нефтекамске и Орджоникидзевском районе Уфы. В этом году преобразуется центр занятости населения города Кумертау, который также разрабатывает новые услуги и сервисы.

Нацпроект «Демография» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».

#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан#Новости Башкирии
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