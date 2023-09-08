В Башкирии из-за дождя затопило школу

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Сообщается, что из-за сильных осадков в Салаватской средней общеообразовательной школе №18 протекла крыша. В результате этого водой оказался затоплен третий этаж школы. По словам родителей учеников, вода попадает и на второй этаж, из-за чего у школьников мокнут учебники.
Уроки у младших классов, по информации тг-канала, проводят в другом учреждении — пока ситуацию не исправят.
По словам родителей школьников, ранее они уже собирали деньги на ремонт крыши, а также выиграли ППМИ (поддержка местных инициатив). В администрации, в свою очередь, заявили, что ремонтные работы уже ведутся, срок окончания — середина октября.