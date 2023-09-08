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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Башкирии из-за дождя затопило школу

В Башкирии из-за дождя затопило школу

8 сентября 2023, 14:49
Фото: 1MI
Третий этаж школы оказался полностью затоплен после того, как на фоне осенних дождей в здании стала протекать крыша, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что из-за сильных осадков в Салаватской средней общеообразовательной школе №18 протекла крыша. В результате этого водой оказался затоплен третий этаж школы. По словам родителей учеников, вода попадает и на второй этаж, из-за чего у школьников мокнут учебники.

Уроки у младших классов, по информации тг-канала, проводят в другом учреждении — пока ситуацию не исправят.

По словам родителей школьников, ранее они уже собирали деньги на ремонт крыши, а также выиграли ППМИ (поддержка местных инициатив). В администрации, в свою очередь, заявили, что ремонтные работы уже ведутся, срок окончания — середина октября.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Образование#Школа#Школьники#Капремонт школ#Азамат Нухов#Строительство школы
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