В Башкирии из-за дождя затопило школу

Сообщается, что из-за сильных осадков в Салаватской средней общеообразовательной школе №18 протекла крыша. В результате этого водой оказался затоплен третий этаж школы. По словам родителей учеников, вода попадает и на второй этаж, из-за чего у школьников мокнут учебники.