В Башкирии 800 пожилых людей обеспечат уходом бесплатно

— До включения в пилот социальные услуги по долговременному уходу предоставлялись только в Уфе и только за счет регионального бюджета. Пожилые люди, в настоящее время это 218 человек, получали их бесплатно или на условиях частичной или полной оплаты. Сейчас, с включением Башкортостана в пилотные регионы, инвалиды и граждане пожилого возраста, нуждающиеся в социальном обслуживании на дому, могут быть включены в систему долговременного ухода на бесплатной основе, — пояснила руководитель ведомства Ленара Иванова.