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Posted 8 сентября, 07:06

Published 8 сентября, 07:06

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

В Башкирии 800 пожилых людей обеспечат уходом бесплатно

В Башкирии 800 пожилых людей обеспечат уходом бесплатно

8 сентября 2023, 07:06
Фото: 1MI
Долговременный уход за пожилыми и инвалидами будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения. Участниками пилотной программы станут 800 жителей республики.

— До включения в пилот социальные услуги по долговременному уходу предоставлялись только в Уфе и только за счет регионального бюджета. Пожилые люди, в настоящее время это 218 человек, получали их бесплатно или на условиях частичной или полной оплаты. Сейчас, с включением Башкортостана в пилотные регионы, инвалиды и граждане пожилого возраста, нуждающиеся в социальном обслуживании на дому, могут быть включены в систему долговременного ухода на бесплатной основе, — пояснила руководитель ведомства Ленара Иванова.

Долговременный уход предполагает оказание бытовых услуг до 28 часов в неделю, то есть до четырех часов ежедневно. Осуществлять его будут центры социального обслуживания населения городов и районов, а также республиканский центр социального обслуживания населения и республиканский геронтологический центр «Именлек».

Пилотная программа также предусматривает возможность трудоустройства родственников пожилых людей, осуществляющих уход, в центр социального обслуживания населения на должность сиделки. Для этого они должны пройти 37-часовую профессиональную подготовку. На сегодня обучение уже завершили 26 человек.

Программа долговременного ухода реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В 2024 году проект планируется внедрить по всей России.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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