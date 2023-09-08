В Башкирии 800 пожилых людей обеспечат уходом бесплатно

Posted 8 сентября, 07:06
Published 8 сентября, 07:06
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
— До включения в пилот социальные услуги по долговременному уходу предоставлялись только в Уфе и только за счет регионального бюджета. Пожилые люди, в настоящее время это 218 человек, получали их бесплатно или на условиях частичной или полной оплаты. Сейчас, с включением Башкортостана в пилотные регионы, инвалиды и граждане пожилого возраста, нуждающиеся в социальном обслуживании на дому, могут быть включены в систему долговременного ухода на бесплатной основе, — пояснила руководитель ведомства Ленара Иванова.
Долговременный уход предполагает оказание бытовых услуг до 28 часов в неделю, то есть до четырех часов ежедневно. Осуществлять его будут центры социального обслуживания населения городов и районов, а также республиканский центр социального обслуживания населения и республиканский геронтологический центр «Именлек».
Пилотная программа также предусматривает возможность трудоустройства родственников пожилых людей, осуществляющих уход, в центр социального обслуживания населения на должность сиделки. Для этого они должны пройти 37-часовую профессиональную подготовку. На сегодня обучение уже завершили 26 человек.
Программа долговременного ухода реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В 2024 году проект планируется внедрить по всей России.