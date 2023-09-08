В Башкирии 160 предприятий повысили производительность труда

Posted 8 сентября, 11:11
Published 8 сентября, 11:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Увеличение показателей проходит при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РКЦ) республики. В основном оптимизируются логистические издержки и простои, повышается загрузка оборудования.
— Повышение производительности труда является одним из важных инструментов преодоления сложностей, обусловленных дефицитом кадров. В результате внедрения инструментов бережливого производства предприятия находят дополнительные трудовые резервы и сокращают свои издержки без дополнительных затрат, — поясняет первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.
Как известно, для участников проекта действует система мер поддержки в виде льготного кредитования, повышения квалификации кадров, специальная платформа оцифровки предприятий. Для вступления в проект на сайте Производительность.рф предприятие должно иметь выручку не менее 400 млн рублей, работать в сферах торговли, обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и выполнить ряд других условий.
Как известно, национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.