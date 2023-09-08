В Башкирии 160 предприятий повысили производительность труда

Как известно, для участников проекта действует система мер поддержки в виде льготного кредитования, повышения квалификации кадров, специальная платформа оцифровки предприятий. Для вступления в проект на сайте Производительность.рф предприятие должно иметь выручку не менее 400 млн рублей, работать в сферах торговли, обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и выполнить ряд других условий.