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Posted 8 сентября, 11:11

Published 8 сентября, 11:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

В Башкирии 160 предприятий повысили производительность труда

В Башкирии 160 предприятий повысили производительность труда

8 сентября 2023, 11:11
Фото: 1MI
В Башкирии 160 предприятий с общим числом работающих около 60 тыс. человек и суммарной выручкой в 311 млрд руб. заняты в проекте по повышению производительности труда. Такие промежуточные итоги подвело министерство экономического развития и инвестполитики РБ.

Увеличение показателей проходит при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РКЦ) республики. В основном оптимизируются логистические издержки и простои, повышается загрузка оборудования.

— Повышение производительности труда является одним из важных инструментов преодоления сложностей, обусловленных дефицитом кадров. В результате внедрения инструментов бережливого производства предприятия находят дополнительные трудовые резервы и сокращают свои издержки без дополнительных затрат, — поясняет первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Как известно, для участников проекта действует система мер поддержки в виде льготного кредитования, повышения квалификации кадров, специальная платформа оцифровки предприятий. Для вступления в проект на сайте Производительность.рф предприятие должно иметь выручку не менее 400 млн рублей, работать в сферах торговли, обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и выполнить ряд других условий.

Как известно, национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

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