Уйти в лес и вернуться: гайд о том, как безопасно сходить в поход в Башкирии

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Поход в горы или на природу должен быть продуманным до мелочей. Для начала стоит изучить предстоящий маршрут, выбирать лучше проверенные и оборудованные для туристов тропы.
Не менее важно посмотреть и прогноз погоды на запланированные даты.
Вне зависимости от того, групповой поход или одиночный, маршрут необходимо зарегистрировать в МЧС и неуклонно ему следовать. Сделать это можно на сайте МЧС, в письменной форме через почту с уведомлением о вручении или личным обращением в министерство.
В заявке необходимо указать:
Регистрировать маршрут необходимо не позднее чем за 10 дней до начала путешествия. Обработана заявка будет в течение одного дня и передастся в спасательное подразделение. После завершения маршрута нужно оповестить МЧС о возвращении.
Имея на руках все данные, в случае ЧС спасатели смогут оперативно найти туристов.
В этих же целях стоит оповестить родственников и друзей о путешествии. Ознакомить их с маршрутом и договориться о «контрольных звонках». В случае, если турист оказался в трудной ситуации, близкие смогут оперативно начать поиски.
В поход следует надевать яркую и приметную одежду. Таким образом спасатели или другие граждане смогут быстрее отыскать попавшего беду в беду туриста — он не «сольется» с окружающей обстановкой. Теплая одежда на смену также должна быть яркой.
На шею стоит повесить свисток, чтобы подать громкий звук в случае опасности или во время поисков.
Дозвониться до службы спасения по номеру 112 можно и без сим-карты, однако для этого телефон должен быть заряжен. Не стоит надеяться только на девайс — при себе лучше также иметь компас, карту, механические часы и фонарик.
В рюкзаке также должны быть спички в пенале, завернутые в полиэтилен, запас продуктов, вода, аптечка с необходимыми лекарствами, топорик, котелок и таблетки сухого спирта для розжига.