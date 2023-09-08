Уйти в лес и вернуться: гайд о том, как безопасно сходить в поход в Башкирии

Единение с природой во время походов с группой или в одиночку должно происходить не спонтанно, а с четким планом и определенным снаряжением. В противном случае отдых может обернуться трагедией. Рассказываем, что нужно сделать до похода и что нужно положить в рюкзак.

Изучить маршрут и погодные условия Поход в горы или на природу должен быть продуманным до мелочей. Для начала стоит изучить предстоящий маршрут, выбирать лучше проверенные и оборудованные для туристов тропы. Не менее важно посмотреть и прогноз погоды на запланированные даты. Зарегистрировать маршрут похода Вне зависимости от того, групповой поход или одиночный, маршрут необходимо зарегистрировать в МЧС и неуклонно ему следовать. Сделать это можно на сайте МЧС, в письменной форме через почту с уведомлением о вручении или личным обращением в министерство. В заявке необходимо указать: ФИО, адрес и телефон всех участников похода;

информацию о маршруте: начало, протяженность, места ночлега, окончание;

время и способы организации сеансов связи;

средства передвижения. Регистрировать маршрут необходимо не позднее чем за 10 дней до начала путешествия. Обработана заявка будет в течение одного дня и передастся в спасательное подразделение. После завершения маршрута нужно оповестить МЧС о возвращении. Имея на руках все данные, в случае ЧС спасатели смогут оперативно найти туристов. Оповестить родственников и друзей В этих же целях стоит оповестить родственников и друзей о путешествии. Ознакомить их с маршрутом и договориться о «контрольных звонках». В случае, если турист оказался в трудной ситуации, близкие смогут оперативно начать поиски. Яркая и одежда и свисток В поход следует надевать яркую и приметную одежду. Таким образом спасатели или другие граждане смогут быстрее отыскать попавшего беду в беду туриста — он не «сольется» с окружающей обстановкой. Теплая одежда на смену также должна быть яркой. На шею стоит повесить свисток, чтобы подать громкий звук в случае опасности или во время поисков. Что положить в рюкзак Дозвониться до службы спасения по номеру 112 можно и без сим-карты, однако для этого телефон должен быть заряжен. Не стоит надеяться только на девайс — при себе лучше также иметь компас, карту, механические часы и фонарик. В рюкзаке также должны быть спички в пенале, завернутые в полиэтилен, запас продуктов, вода, аптечка с необходимыми лекарствами, топорик, котелок и таблетки сухого спирта для розжига.