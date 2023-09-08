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Уйти в лес и вернуться: гайд о том, как безопасно сходить в поход в Башкирии

Уйти в лес и вернуться: гайд о том, как безопасно сходить в поход в Башкирии

8 сентября 2023, 02:00
Фото: 1MI
Единение с природой во время походов с группой или в одиночку должно происходить не спонтанно, а с четким планом и определенным снаряжением. В противном случае отдых может обернуться трагедией. Рассказываем, что нужно сделать до похода и что нужно положить в рюкзак.

Изучить маршрут и погодные условия

Поход в горы или на природу должен быть продуманным до мелочей. Для начала стоит изучить предстоящий маршрут, выбирать лучше проверенные и оборудованные для туристов тропы.

Не менее важно посмотреть и прогноз погоды на запланированные даты.

Зарегистрировать маршрут похода

Вне зависимости от того, групповой поход или одиночный, маршрут необходимо зарегистрировать в МЧС и неуклонно ему следовать. Сделать это можно на сайте МЧС, в письменной форме через почту с уведомлением о вручении или личным обращением в министерство.

В заявке необходимо указать:

  • ФИО, адрес и телефон всех участников похода;
  • информацию о маршруте: начало, протяженность, места ночлега, окончание;
  • время и способы организации сеансов связи;
  • средства передвижения.

Регистрировать маршрут необходимо не позднее чем за 10 дней до начала путешествия. Обработана заявка будет в течение одного дня и передастся в спасательное подразделение. После завершения маршрута нужно оповестить МЧС о возвращении.

Имея на руках все данные, в случае ЧС спасатели смогут оперативно найти туристов.

Оповестить родственников и друзей

В этих же целях стоит оповестить родственников и друзей о путешествии. Ознакомить их с маршрутом и договориться о «контрольных звонках». В случае, если турист оказался в трудной ситуации, близкие смогут оперативно начать поиски.

Яркая и одежда и свисток

В поход следует надевать яркую и приметную одежду. Таким образом спасатели или другие граждане смогут быстрее отыскать попавшего беду в беду туриста — он не «сольется» с окружающей обстановкой. Теплая одежда на смену также должна быть яркой.

На шею стоит повесить свисток, чтобы подать громкий звук в случае опасности или во время поисков.

Что положить в рюкзак

Дозвониться до службы спасения по номеру 112 можно и без сим-карты, однако для этого телефон должен быть заряжен. Не стоит надеяться только на девайс — при себе лучше также иметь компас, карту, механические часы и фонарик.

В рюкзаке также должны быть спички в пенале, завернутые в полиэтилен, запас продуктов, вода, аптечка с необходимыми лекарствами, топорик, котелок и таблетки сухого спирта для розжига.

#Элина Сайфранова
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