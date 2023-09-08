Учителя без воды: Министерство образования Башкирии сделало заявление

В ведомстве пояснили, что трубопровод не является собственностью ИРО РБ и не состоит на его балансе, так как находится за пределами внешней стены общежития. В связи с этим «Уфаводоканал» обязан нести расходы по ремонту и обслуживаю трубопровода.