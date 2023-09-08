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Published Сегодня, 03:14

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Updated Сегодня, 03:19

Министерство образования Башкирии высказалось по поводу водоснабжения учителей

Учителя без воды: Министерство образования Башкирии сделало заявление

8 сентября 2023, 03:14
Фото: 1MI

Министерство образования Башкирии высказалось по поводу водоснабжения учителей

Из-за конфликта между ведомством и предприятием страдали работники образования

Министерство образования республики дало ответ на наш запрос по поводу ситуации в общежитии Института развития образования (ИРО РБ). Напомним, проживающие в нём учителя больше недели жили без холодной воды. Об этом они пожаловались Радию Хабирову.

Всё началось с прорыва водопровода на перекрёстке Чернышевского-Ветошникова. Долго не было ясности — кто должен ремонтировать трубу. Институт развития образования считает, что труба не на балансе организации. Но «Уфаводоканал» перевёл стрелки на ИРО.

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Оказывается, министерство образования ещё 15 августа сообщило «Уфаводоканалу» о прорыве трубы. После этого в предприятие пять раз отправлялись письма с просьбой устранить аварию и произвести ремонт трубопровода.

В ведомстве пояснили, что трубопровод не является собственностью ИРО РБ и не состоит на его балансе, так как находится за пределами внешней стены общежития. В связи с этим «Уфаводоканал» обязан нести расходы по ремонту и обслуживаю трубопровода.

Наконец, уже после начала учебного года и после наших публикаций по теме участок трубопровода был отремонтирован аварийной бригадой «Уфаводоканала». 5 сентября возобновилась подача холодной воды в общежитие ИРО РО.

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#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Уфаводоканал#Министерство образования Башкортостана#Общежитие
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