Учителя без воды: Министерство образования Башкирии сделало заявление

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Министерство образования республики дало ответ на наш запрос по поводу ситуации в общежитии Института развития образования (ИРО РБ). Напомним, проживающие в нём учителя больше недели жили без холодной воды. Об этом они пожаловались Радию Хабирову.
Всё началось с прорыва водопровода на перекрёстке Чернышевского-Ветошникова. Долго не было ясности — кто должен ремонтировать трубу. Институт развития образования считает, что труба не на балансе организации. Но «Уфаводоканал» перевёл стрелки на ИРО.
Оказывается, министерство образования ещё 15 августа сообщило «Уфаводоканалу» о прорыве трубы. После этого в предприятие пять раз отправлялись письма с просьбой устранить аварию и произвести ремонт трубопровода.
В ведомстве пояснили, что трубопровод не является собственностью ИРО РБ и не состоит на его балансе, так как находится за пределами внешней стены общежития. В связи с этим «Уфаводоканал» обязан нести расходы по ремонту и обслуживаю трубопровода.
Наконец, уже после начала учебного года и после наших публикаций по теме участок трубопровода был отремонтирован аварийной бригадой «Уфаводоканала». 5 сентября возобновилась подача холодной воды в общежитие ИРО РО.