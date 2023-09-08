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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Новый праздник в Башкирии отмечается во вторую пятницу сентября

Сегодня в Башкирии отмечают недавно установленный праздник

8 сентября 2023, 03:38
Фото: mkset.ru

Новый праздник в Башкирии отмечается во вторую пятницу сентября

Это редкий праздник, отмечаемый в республике два раза в год

Во вторую пятницу сентября в Башкирии отмечают День национального костюма народов республики.

Праздник послужил поводом для концерта, который сегодня планируется в парке «Кашкадан». Как сообщили в мэрии, гостей ждут мастер-классы по изготовлению элементов костюма и кукол, выставка-ярмарка, знакомство с историческими костюмами народов России, хороводы.

День национального костюма отмечается два раза. Первый раз он выпадает на третью пятницу апреля. По данным переписи 2010 года, в Башкирии проживали представители 160 национальностей.

#Общество#Уфа#Праздник#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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