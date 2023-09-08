Сегодня в Башкирии отмечают недавно установленный праздник

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Во вторую пятницу сентября в Башкирии отмечают День национального костюма народов республики.
Праздник послужил поводом для концерта, который сегодня планируется в парке «Кашкадан». Как сообщили в мэрии, гостей ждут мастер-классы по изготовлению элементов костюма и кукол, выставка-ярмарка, знакомство с историческими костюмами народов России, хороводы.
День национального костюма отмечается два раза. Первый раз он выпадает на третью пятницу апреля. По данным переписи 2010 года, в Башкирии проживали представители 160 национальностей.