Сегодня в Башкирии отмечают недавно установленный праздник

Праздник послужил поводом для концерта, который сегодня планируется в парке «Кашкадан». Как сообщили в мэрии, гостей ждут мастер-классы по изготовлению элементов костюма и кукол, выставка-ярмарка, знакомство с историческими костюмами народов России, хороводы.