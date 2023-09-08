«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для наблюдения за ходом голосования

Трансляция с камер видеонаблюдения будет вестись на специальный служебный портал «Наш выбор онлайн» с первого дня голосования и до завершения избирательных процедур — ввода данных и составления протоколов об итогах голосования. Доступ к служебному порталу получат участники избирательного процесса, определенные ЦИК: зарегистрированные кандидаты, представители Центризбиркома России, избирательных комиссий субъектов РФ, ТИК, УИК, центров наблюдения, политических партий, а также уполномоченные по правам человека в субъектах РФ и представители Совета по правам человека. Вход на портал трансляции доступен участникам избирательного процесса в личном кабинете на Госуслугах. Архив видеозаписей будет храниться в течение трех месяцев.