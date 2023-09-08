Рекордная безработица, нашествие медведей и карантин в Башкирии

Posted 8 сентября 2023, 16:57
Published 8 сентября 2023, 16:57
Modified 8 сентября 2023, 16:59
Updated 8 сентября 2023, 16:59
Перед судом предстанут действующий министр туризма Башкирии Рустем Афзалов и первый замглавы регионального минтранса Виктор Жульков. Им предъявлены обвинения по статье о превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. По версии следствия, обвиняемые без проведения конкурсных процедур в сентябре 2021 незаконно организовали выполнение коммерческой организацией работ по ремонту дороги на улице Горького в Сибае на сумму свыше 9 млн рублей. Отмечается, что глава администрации не обеспечил соответствующий строительный контроль за ходом и результатами работ.
Ранее, по информации СМИ, в уфимского лицея был задержан мужчина, проникнувший в образовательное учреждение с целью сделать снимки школьниц под юбкой. На подозрительного мужчину обратила внимание мама одной из учениц. Она сообщила о действиях мужчины в полицию. Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, прибывшие в лицей сотрудники правоохранительных органов задержали извращенца. В ходе обыска у него изъяли телефон, где, по информации издания Prufy.ru, хранилось огромное количество фотографий школьниц.
Накануне, 7 сентября, в соцсетях и мессенджерах появилось видео, как преподавательница Уфимского автотранспортного колледжа обмотала студента скотчем за неправильный ответ. Женщину уже отстранили от работы, а Минобразования тем временем проводит проверку. О мотивах и допустимости подобных воспитательных мер активно стали спорить пользователи сети — наиболее интересные комментарии собрали здесь.
В воздухе над Уфой был замечен самолет Ил-96 Специального летного отряда (СЛО) «Россия» с бортовым номером RA-96017. Самолет вылетел из Москвы и провел около получаса вблизи уфимского аэропорта, выполнив несколько манёвров, после отправился в сторону Москвы.
Ратмир Мавлиев отменил принятое ранее решение о комплексном развитии Черниковки. Решение касается определенных участков в районе улиц Интернациональная, Маяковского и Победы. На данных участках расположены аварийные двухэтажные дома и гаражи. Вместо предыдущего плана строительства жилья площадью 41 тыс. в. м, было решено отказаться от заключения договора о комплексном развитии территорий на 7 лет. Причина такого решения не была объяснена.
Девочка из Уфы покусала мать и угрожала наложить на себя руки из-за обычной просьбы. 15-летняя Арина (имя изменено) оказалась в сложной ситуации, когда ее родители запретили ей выходить на улицу из-за того, что она не помогла по дому. Школьница была так разгневана и обижена, что была готова наложить на себя руки, требуя, чтобы ее выпустили. В процессе конфликта она покусала свою маму.
Чуть меньше года назад в торговом центре «Меркурий» произошел страшный пожар: огнем остались уничтожены десятки бутиков. К тушению пожара привлекли вертолет, а продавцы, несмотря на опасность, ринулись спасать из огня остатки товара. К счастью, в ту ночь никто не пострадал. Спустя почти год после пожара, бушевавшего на площади 5,4 тысяч кв. м, Mkset отправился в «Меркурий», чтобы увидеть, удалось ли торговому центру оправиться после шока той ночи.
Мемориальную доску в память о Юрии Шатунове установили в Башкирии. Торжественное открытие мемориала состоялось в среду, 6 сентября, в Кумертау. В этот день певцу могло бы исполниться 50 лет. Табличку установили на здании гимназии-интерната №3 им. Муртазы Рахимова. Здесь Юрий обучался целых два года. Разве что, тогда учреждение ещё носило название школы-интерната №2 им. Гагарина. Отметим, что в тот же день памятник певцу открыли на Троекуровском кладбище. К его могиле сегодня пришло много людей, в том числе — жена и дети.
В Чишминском районе Башкирии объявили карантин. Из-за него местным жителям будет запрещено устраивать ярмарки с большим скоплением домашних животных. Подсобное хозяйство, где обнаружили бешенство, нельзя будет посещать посторонним лицам, также туда нельзя ввозить скот. Ветеринары должны вакцинировать восприимчивых к бешенству животных.
Нашествие медведей на города и сёла продолжается. Сегодня медвежата появились в промзоне Курасково под Уфой, затем косолапый выбежал на дорогу в Иглинском районе, там же неизвестные разрушили улей, чтобы полакомиться мёдом — следы свидетельствуют о медвежьих когтях. Вчера мы предложили подумать над тем, почему голодные и осиротевшие животные выходят к людям.
Безработица в Башкирии бьёт рекорды. Самые низкие её показатели зафиксированы в этом году. Эксперты считают, что причина в объективных обстоятельствах — демографии, мобилизации, эмиграции. В минтруде предлагают не забывать о мерах, принятых чиновниками. Но чем грозит и чему благоприятствует дефицит кадров?
В одной из школ Башкирии эвакуировали учащихся. Но оказалось, что это были лишь учения. Но в другой школе эвакуация, судя по всему, не была плановой.
Трудовая инспекция установила обстоятельства гибели рабочего на птицефабрике «Башкирская». Последние несколько месяцев для предприятия тяжёлые — сначала погиб слесарь-ремонтник, на следующий день сменился генеральный директор, летом обнаружили птичий грипп. А теперь ещё и следственный отдел должен принять меры к руководству. Впрочем, бывшие работники говорят, что бесконечный переполох начался на «Башкирской» ещё 20 лет назад.
Скандально-известный экс-депутат горсовета и руководитель не менее скандально-известного «Госстроя» Кирилл Бадиков останется за решёткой минимум до 3 октября. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более, чем в 2,3 млрд рублей. Конечно, у него были соучастники. Но масштаб поражает — без жилья из-за действий преступной троицы могли остаться дольщики 4 домов.
В Госкомитете Башкирии по ЧС подтвердили смерть 43-летнего туриста в горах. Поиски 43-летнего туриста, пропавшего днем ранее, 4 сентября, на горе Янгалас в Белорецком районе завершены. Его тело обнаружили неподалеку от старой дороги, ведущей на гору. Известно, что он принимал участие в в марафоне Русского географического общества.
В середине августа стало известно о пожаре в Кошкином лесу — в нем горел мусор, пожарным удалось быстро потушить огонь. Небольшой очаг возгорания не вызвал большого бедствия. Однако Кошкин лес известен не только этим. В последние годы он стал ареной противостояния городских властей и застройщиков с жителями и экоактивистами. Об истории, нынешнем положении леса и борьбе за его будущее — в материале Mkset.
Компания ООО «Созвездие первых» получила отказ от арбитражного суда Башкирии в части отмены обеспечительных мер на земельный участок площадью 5,2 га на берегу озера в Дёмском районе Уфы, следует из определения суда. На данном земельном участке компания планировала строительство оздоровительного центра стоимостью порядка 100 млн рублей. Напомним, что Millennium Park Resort с этно-деревней и центрами апи- и иппотерапии планировалось построить на Демском карьере или же озере Глубоком. Как заявила руководительница компании Евгения Машко корреспонденту Mkset, «никто у жителей района озеро не заберет и оно все также будет им доступно».
В Башкирии зафиксировали редкий случай заболевания иерсиниозом, связанного с употреблением грязных овощей. Специалисты отмечают, что такие случаи инфицирования в Башкирии являются редкостью, поскольку регион не является эндемичным для этой инфекции. Как правило, иерсиниоз передается через пищу, когда человек употребляет зараженные продукты.
Уфимские власти готовы выделить до 100 млн рублей на ремонт участка проспекта Салавата Юлаева. По информации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчику необходимо будет провести ремонтные работы, включая нанесение дорожной разметки, на участке проспекта, ограниченном улицами Мурманской и 50 лет СССР.
Полицейские в Уфе задержали 17-летнюю школьницу, подозреваемую в сбыте наркотиков. Сообщается, что та пыталась убежать от сотрудников правоохранительных органов, однако у неё ничего не вышло. Во время досмотра при девочке были обнаружены свёртки с неизвестным веществом в количестве 54 штук.
В ходе оперативного совещания глава Госкомитета Башкирии по ветеринарии высказался о эпидемиологической ситуации в регионе, а также сообщил, что все заражённые животные, а также продукция с птицефабрики были полностью уничтожены. По его словам, сейчас главное не допустить новой вспышки и распространения заболевания.
В Мелеузовском районе прошли похороны учителя, который скончался в зоне СВО. Более 10 лет он проработал в Министерстве внутренних дел, а также посвятил 27 лет жизни образовательной деятельности.В июне этого года мужчина добровольно отправился на службу.
Стали известны подробности о гибели 3-летней девочки в селе Новобалтачево. Госкомитет РБ сообщил, что в день трагедии вся семья находилась дома, однако все были заняты своими делами, из-за чего пропустили момент, когда опасная игра ребёнка переросла в большой пожар.
Пользователи социальных сетей высказались о ситуации с сорванным в Татарстане концертом Элвина Грея. Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что артист испытал на себе бумеранг за конфликты и возвышение себя над другими. Другие же встают на его защиту и говорят о том, что принимающая сторона не должна была нарушать договорённость с приглашённым певцом.