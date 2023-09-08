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Ратмир Мавлиев отменил принятое ранее решение о комплексном развитии Черниковки

Ратмир Мавлиев отменил принятое ранее решение о комплексном развитии Черниковки

8 сентября 2023, 07:49
Фото: 1MI
Постановление об отмене ранее принятого документа о комплексном развитии территорий в Калининском районе Уфы было опубликовано на сайте администрации города.

Решение касается определенных участков в районе улиц Интернациональная, Маяковского и Победы. На данных участках расположены аварийные двухэтажные дома и гаражи. Вместо предыдущего плана строительства жилья площадью 41 тыс. в. м, было решено отказаться от заключения договора о комплексном развитии территорий на 7 лет. Причина такого решения не была объяснена.

Напомним, в декабре 2022 года Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект комплексного развития территории в Черниковке. В проекте отмечалось, что в квартале могут возвести жилые дома на не более чем 60% территории. В ЖК были предусмотрены парковки, социальная и коммунальная инфраструктура.

#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэр Уфы#Виалина Ахсанова#Уфимская мэрия
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