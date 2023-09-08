Ратмир Мавлиев отменил принятое ранее решение о комплексном развитии Черниковки

Напомним, в декабре 2022 года Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект комплексного развития территории в Черниковке. В проекте отмечалось, что в квартале могут возвести жилые дома на не более чем 60% территории. В ЖК были предусмотрены парковки, социальная и коммунальная инфраструктура.