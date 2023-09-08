Проблему обнаружили на опоре Зининского моста под Уфой

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Один из подпорных столбов Зининского моста в Уфе имеет отклонение, сообщил Константин Паппе, начальник уфимского Управления строительства, ремонта дорог и искусственных сооружений.
Паппе подчеркнул, что наблюдается вертикальное отклонение было обнаружено на опоре номер 4, и в настоящее время администрация города проводит аудит, чтобы определить, насколько критична эта ситуация.
Переезд для автомобилистов до сих пор остается закрытым, хотя строительство Зининского моста началось в июне 2021 года и по плану должно закончиться к началу осени 2023 года.
Ранее Mkset сообщал, что Шакшинский мост в Уфе хотят отремонтировать раньше запланированного срока. В настоящее время на мосту ведутся подготовительные работы. Уже обустроены подъездные пути к паромной переправе, выделена дополнительная полоса движения на выезд из Уфы.