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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Проблему обнаружили на опоре Зининского моста под Уфой

Проблему обнаружили на опоре Зининского моста под Уфой

8 сентября 2023, 05:38
Фото: 1MI
Специалисты прокомментировали ситуацию. Об этом чиновник рассказал в интервью ЦУР

Один из подпорных столбов Зининского моста в Уфе имеет отклонение, сообщил Константин Паппе, начальник уфимского Управления строительства, ремонта дорог и искусственных сооружений.

Паппе подчеркнул, что наблюдается вертикальное отклонение было обнаружено на опоре номер 4, и в настоящее время администрация города проводит аудит, чтобы определить, насколько критична эта ситуация.

Переезд для автомобилистов до сих пор остается закрытым, хотя строительство Зининского моста началось в июне 2021 года и по плану должно закончиться к началу осени 2023 года.

Ранее Mkset сообщал, что Шакшинский мост в Уфе хотят отремонтировать раньше запланированного срока. В настоящее время на мосту ведутся подготовительные работы. Уже обустроены подъездные пути к паромной переправе, выделена дополнительная полоса движения на выезд из Уфы.

#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Мост#Виалина Ахсанова
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