Политактивиста из Башкирии переведут в тюрьму строгого режима

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Так, 3 августа Ингодинский районный суд Читы удовлетворил ходатайство исправительной колонии №5 о переводе политика и публициста Айрата Дильмухаметова* в колонию особого режима сроком на три года. При этом, по словам родственников Дильмухаметова*, ИК-5 в Чите до сих пор не отправила его апелляционную жалобу на решение суда».
Отмечается, что в настоящий момент неизвестно, в какую именно колонию особого режима отправят политика, ввиду того, что в России таких имеется нескольких, причем некоторые из них имеют дурную репутацию.
Как поясняет тг-канал, при самых строгих условиях содержания в таких колониях разрешено всего два свидания с родственниками в год и одно длительное. Прогулка — полтора часа в день. Во время пребывания в колонии осужденные находятся в помещениях камерного типа.
Напомним, Айрат Дильмухаметов* — политик и публицист из Уфы, который неоднократно осуждался по различным экстремистским статьям. В 2006 году за публичные призывы к экстремистской деятельности он был осужден к одному году лишения свободы условно, в 2008 году он получил два года лишения свободы условно за призывы к экстремизму и к массовым беспорядкам, в 2011 году был осужден к 6 годам лишения свободы по обвинению в разжигании национальной ненависти, призывах к экстремизму и публичном оправдании терроризма. Позднее Верховный суд Башкирии смягчил приговор до трёх лет лишения свободы. В 2015 году он был вновь приговорен к трем годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма, а в 2020 году — к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание терроризма.
* — Внесен в перечень экстремистов и террористов.