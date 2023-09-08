Политактивиста из Башкирии переведут в тюрьму строгого режима

Напомним, Айрат Дильмухаметов* — политик и публицист из Уфы, который неоднократно осуждался по различным экстремистским статьям. В 2006 году за публичные призывы к экстремистской деятельности он был осужден к одному году лишения свободы условно, в 2008 году он получил два года лишения свободы условно за призывы к экстремизму и к массовым беспорядкам, в 2011 году был осужден к 6 годам лишения свободы по обвинению в разжигании национальной ненависти, призывах к экстремизму и публичном оправдании терроризма. Позднее Верховный суд Башкирии смягчил приговор до трёх лет лишения свободы. В 2015 году он был вновь приговорен к трем годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма, а в 2020 году — к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание терроризма.