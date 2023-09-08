Перестановка мебели поможет улучшить настроение

Она объяснила, что в процессе перестановок мы задумываемся о том, как лучше расположить мебель, чтобы было удобно. Мы учитываем множество деталей, чтобы создать приятную атмосферу. Исследования показывают, что мозг воспринимает изменение обстановки как новый опыт, даже если мебель давно привычна. Это может вызвать ощущение благополучия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».