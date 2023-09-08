mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Перестановка мебели поможет улучшить настроение

8 сентября 2023, 14:16
Психолог Инна Мирная заявила, что изменение расположения мебели в доме помогает развивать нейронные связи и делает человека более счастливым. По словам эксперта, регулярные перестановки стимулируют творческое и логическое мышление.

Она объяснила, что в процессе перестановок мы задумываемся о том, как лучше расположить мебель, чтобы было удобно. Мы учитываем множество деталей, чтобы создать приятную атмосферу. Исследования показывают, что мозг воспринимает изменение обстановки как новый опыт, даже если мебель давно привычна. Это может вызвать ощущение благополучия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Например, если вы поменяли местами диван и шкаф, то они кажутся новыми. Такие эксперименты приносят позитив в нашу жизнь и помогают почувствовать себя счастливыми», — подчеркнула психолог.

Подпишитесь
18,3 млн рублей: двое крупных чиновников предстанут перед судом в Башкирии
Сегодня, 10:57
Подозрительного мужчину задержали в одном из лицеев Уфы
Сегодня, 09:26
«Нас дубасили»: что говорят уфимцы о случае с педагогом, замотавшим скотчем студента
Сегодня, 05:48
Женщину-инвалида из Башкирии вместо скорой увезли на обычном грузовике
Сегодня, 07:53
Назван день резкого потепления в Уфе
Сегодня, 05:51
Депутат Алексей Нечаев предложил увольнять чиновников по итогам народной оценки
Вчера, 11:55