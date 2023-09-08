Педагога в Башкирии отстранили от работы за жестокое обращение с ребёнком

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Бывшей воспитательнице из Стерлитамака запретили работать с детьми. Такое решение вынес мировой суд.
По данным прокуратуры, женщина ударила ладонью четырёхлетнего ребёнка — своего воспитанника. Суд установил обстоятельства преступления, назначил нерадивой воспитательнице 160 часов обязательных работ за преступление по статье 156 Уголовного кодекса. Также работодатель уволил её за совершение аморального проступка.
Однако женщина не признала вину и обжаловала приговор. Но суд встал на сторону прокуратуры. Кроме того, ей запретили работать в детских садах и школах и заниматься педагогической деятельностью на протяжении года.
Ранее мы писали о том, как преподавательница замотала скотчем студента колледжа.