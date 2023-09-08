Парень разбился насмерть под Уфой, уходя от погони

Авария произошла после того, как водитель попытался скрыться от заприметивших странное вождение сотрудников ГИБДД. Прибавив газу, он решил, что это удалось, но затем не заметил поворота и вылетел в кювет. Машина перевернулась, а парень получил несовместимые с жизнью травмы. Это произошло в селе Зубово.