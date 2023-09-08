Парень разбился насмерть под Уфой, уходя от погони

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В результате погиб 20-летний парень, который был за рулем ВАЗ-2109. Находившиеся с ним в салоне машины приятели выжили, отделавшись лишь легкими травмами.
Авария произошла после того, как водитель попытался скрыться от заприметивших странное вождение сотрудников ГИБДД. Прибавив газу, он решил, что это удалось, но затем не заметил поворота и вылетел в кювет. Машина перевернулась, а парень получил несовместимые с жизнью травмы. Это произошло в селе Зубово.
В июне на этой же трассе случилось тройное ДТП с участием автобуса, в котором ехали 15 пассажиров. А в марте здесь же столкнулись две легковушки и грузовик, в результате были госпитализированы четыре человека.