mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Водитель не заметил поворота и вылетел в кювет

Парень разбился насмерть под Уфой, уходя от погони

8 сентября 2023, 17:18
Фото: 1MI
Водитель не заметил поворота и вылетел в кювет
Смертельное ДТП произошло на трассе Уфа-Оренбург с участием компании нетрезвых молодых людей и гнавшимися за ними полицейскими, сообщили в ГИБДД.

В результате погиб 20-летний парень, который был за рулем ВАЗ-2109. Находившиеся с ним в салоне машины приятели выжили, отделавшись лишь легкими травмами.

Авария произошла после того, как водитель попытался скрыться от заприметивших странное вождение сотрудников ГИБДД. Прибавив газу, он решил, что это удалось, но затем не заметил поворота и вылетел в кювет. Машина перевернулась, а парень получил несовместимые с жизнью травмы. Это произошло в селе Зубово.

В июне на этой же трассе случилось тройное ДТП с участием автобуса, в котором ехали 15 пассажиров. А в марте здесь же столкнулись две легковушки и грузовик, в результате были госпитализированы четыре человека.

Автобус без водителя устроил ДТП в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Тонна битума разлилась под Уфой в результате ДТПКандидат в депутаты погиб в ДТП в горах БашкирииЕгиптянин погиб в ДТП в Уфе
#Уфа#ГИБДД#Авария#ДТП#Травмы
Подпишитесь
18,3 млн рублей: двое крупных чиновников предстанут перед судом в Башкирии
Сегодня, 10:57
Подозрительного мужчину задержали в одном из лицеев Уфы
Сегодня, 09:26
«Нас дубасили»: что говорят уфимцы о случае с педагогом, замотавшим скотчем студента
Сегодня, 05:48
Женщину-инвалида из Башкирии вместо скорой увезли на обычном грузовике
Сегодня, 07:53
Назван день резкого потепления в Уфе
Сегодня, 05:51
Депутат Алексей Нечаев предложил увольнять чиновников по итогам народной оценки
Вчера, 11:55