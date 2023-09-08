Обрушение фасада в Уфе: в ситуация вмешалась прокуратура

Дом Ленина, 84 находится на углу с ул. Революционной, построен в стиле советского неоклассицизма. Ранее он был известен как Дом сотрудников МВД с магазином «Букинист». В этом доме жил председатель совета народных комиссаров Башкирской автономной советской социалистической республики Сабир Вагапов (позже ставший председателем башкирского обкома большевиков).