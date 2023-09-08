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Published Сегодня, 08:48

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Updated Сегодня, 09:02

Прокуратура проверит обстоятельства обрушения фасада в центре Уфы

Обрушение фасада в Уфе: в ситуация вмешалась прокуратура

8 сентября 2023, 08:48
Фото: Прокуратура Республики Башкортостан

Прокуратура проверит обстоятельства обрушения фасада в центре Уфы

Здание оказалось охраняемым объектом

После публикаций в СМИ новости об обрушении фасада дома Ленина, 84, началась прокурорская проверка. В надзорном ведомстве сообщили, что дом был построен в 1953 году и является выявленным объектом культурного наследия.

Ранее мы сообщали, что бетон и штукатурка повредили находившуюся рядом с домом «Ниву», а также козырьки подъездов, балконы и кондиционеры.

Теперь управляющую компанию, ответственную за содержание дома, навестят сотрудники прокуратуры. Если найдутся основания, будут приниматься меры прокурорского реагирования.

Дом Ленина, 84 находится на углу с ул. Революционной, построен в стиле советского неоклассицизма. Ранее он был известен как Дом сотрудников МВД с магазином «Букинист». В этом доме жил председатель совета народных комиссаров Башкирской автономной советской социалистической республики Сабир Вагапов (позже ставший председателем башкирского обкома большевиков).

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#Город#Башкирия#Уфа#Прокуратура#Новости Уфы#Объект культурного наследия#Идэль Гумеров
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