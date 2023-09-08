Назван день резкого потепления в Уфе

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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В пятницу, 8 сентября, температура воздуха максимально составит +14°С. В субботу будет чуть теплее: столбики термометров покажут +17°С. В воскресенье и первые дни последующей недели особых изменений ожидать не стоит — синоптики обещают стабильные +14°С, +16°С. А вот в среду, 13 сентября, будет резкое потепление до +18°С.
На протяжении практически всех названных дней пройдут дожди, однако специалисты говорят о том, что в это время не будет сильного ветра.