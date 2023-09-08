Назван день резкого потепления в Уфе

В пятницу, 8 сентября, температура воздуха максимально составит +14°С. В субботу будет чуть теплее: столбики термометров покажут +17°С. В воскресенье и первые дни последующей недели особых изменений ожидать не стоит — синоптики обещают стабильные +14°С, +16°С. А вот в среду, 13 сентября, будет резкое потепление до +18°С.