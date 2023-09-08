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Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Назван день резкого потепления в Уфе

Назван день резкого потепления в Уфе

8 сентября 2023, 05:51
Фото: mkset.ru
В Гидрометцентре рассказали, когда в столице республики стоит ожидать возвращения тёплой погоды.

В пятницу, 8 сентября, температура воздуха максимально составит +14°С. В субботу будет чуть теплее: столбики термометров покажут +17°С. В воскресенье и первые дни последующей недели особых изменений ожидать не стоит — синоптики обещают стабильные +14°С, +16°С. А вот в среду, 13 сентября, будет резкое потепление до +18°С.

На протяжении практически всех названных дней пройдут дожди, однако специалисты говорят о том, что в это время не будет сильного ветра.

#Уфа#Погода#Прогноз погоды#Анна Савельева#Прогноз синоптиков#Температура#Дожди#Потепление
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