Баланин: Рост субвенции на ОМС расширяет возможности бесплатной медпомощи по ОМС

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В текущем году размер субвенции составляет 2,7 триллиона рублей, что превышает прошлогодний показатель на 11,6 процента. В общей сложности за последние 5 лет субвенция выросла на 33 процента.
Как сообщает издание www.interfax-russia.ru, перечень медицинской помощи, которую можно получить по полису ОМС на безвозмездной основе, регулярно пополняется новыми видами высокотехнологичной медпомощи, современными способами диагностики и лечения заболеваний.
По словам председателя Фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, благодаря ежегодному увеличению финансирования обеспечивается рост объемов и доступность качественной медицинской помощи, независимо от территории проживания застрахованных граждан. При этом система обязательного медицинского страхования обеспечивает не только лечение болезней, но также сохранение здоровья и качества жизни граждан.
«Предусмотренная программой госгарантий превентивная медицина, которая направлена на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков, помогает людям сохранять здоровье и жить полноценной жизнью», — отметил Баланин.
Впервые в 2023 году базовая программа ОМС предусматривает дополнительные нормативы на диспансерное наблюдение. Это помогает территориальным фондам ОМС и региональным властям планировать деятельность, в том числе с участием страховых медицинских организаций.
Действующая программа также претерпела ряд изменений. В частности, это рост объемов экстракорпорального оплодотворения на 20 процентов, расширение неонатального скрининга, возможность для граждан с хроническими заболеваниями прохождения медицинской реабилитации. Повышенное внимание уделено гражданам, у которых диагностированы сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология. Также был увеличен объем помощи гражданам, страдающим гепатитом С, благодаря чему они смогут получать дорогостоящие лекарственные средства.
Финансирование эксклюзивных операций, стоимость которых составляет от 1,6 до 8,3 миллиона рублей, увеличилось вдвое. Всего на 2023 год по базовой программе обязательного медицинского страхования заложено 2,9 миллиарда рублей.