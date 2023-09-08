Баланин: Рост субвенции на ОМС расширяет возможности бесплатной медпомощи по ОМС

Действующая программа также претерпела ряд изменений. В частности, это рост объемов экстракорпорального оплодотворения на 20 процентов, расширение неонатального скрининга, возможность для граждан с хроническими заболеваниями прохождения медицинской реабилитации. Повышенное внимание уделено гражданам, у которых диагностированы сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология. Также был увеличен объем помощи гражданам, страдающим гепатитом С, благодаря чему они смогут получать дорогостоящие лекарственные средства.