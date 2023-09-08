mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Автобус без водителя устроил ДТП в Уфе

Автобус без водителя устроил ДТП в Уфе

8 сентября 2023, 12:53
Фото: Антон Губанов / 1MI
Происшествие произошло накануне вечером в Инорсе. Автобус №167 самостоятельно двинулся с места и столкнулся с авто.

Водитель решил зайти в магазин на улице Тухвата Янаби после окончания смены, припарковав транспортное средство у дороги, однако автобусу место стоянки не пришлось по вкусу, поэтому он решил самостоятельно передвинуться, расталкивая припаркованные иномарки. В числе пострадавших оказались Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Renault Меgane. Никто из горожан не постражал.

Момент ДТП попал в обзор уличной камеры.

Видео: t.me/utvufa

Как оказалось, водитель забыл поставить автобус на «ручник». В Компании, ответственной за маршрут №167, рассказали о том, что в отношении мужчины применены меры дисциплинарного взыскания, также для всего состава провели инструктаж о правилах перевоза пассажиров и действиях после окончания смены. Помимо этого, подсчитывается сумма возмещения ущерба.

В Госавтоинспекции сообщили, что по факту происшествия проводится разбирательство.

Напомним, что маршрут совершается частной компанией «Автомиг». В июле из автобуса с этим же номером на ходу выпал несовершеннолетний пассажир.

#Происшествия#Видео#Уфа#Столкновение#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Перевозка пассажиров#Анна Савельева#Госавтоинспекция#Улица Тухвата Янаби#Уличная камера#Возмещение ущерба
Подпишитесь
18,3 млн рублей: двое крупных чиновников предстанут перед судом в Башкирии
Сегодня, 10:57
Подозрительного мужчину задержали в одном из лицеев Уфы
Сегодня, 09:26
«Нас дубасили»: что говорят уфимцы о случае с педагогом, замотавшим скотчем студента
Сегодня, 05:48
Женщину-инвалида из Башкирии вместо скорой увезли на обычном грузовике
Сегодня, 07:53
Назван день резкого потепления в Уфе
Сегодня, 05:51
Депутат Алексей Нечаев предложил увольнять чиновников по итогам народной оценки
Вчера, 11:55