Автобус без водителя устроил ДТП в Уфе

Как оказалось, водитель забыл поставить автобус на «ручник». В Компании, ответственной за маршрут №167, рассказали о том, что в отношении мужчины применены меры дисциплинарного взыскания, также для всего состава провели инструктаж о правилах перевоза пассажиров и действиях после окончания смены. Помимо этого, подсчитывается сумма возмещения ущерба.