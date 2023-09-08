Автобус без водителя устроил ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Водитель решил зайти в магазин на улице Тухвата Янаби после окончания смены, припарковав транспортное средство у дороги, однако автобусу место стоянки не пришлось по вкусу, поэтому он решил самостоятельно передвинуться, расталкивая припаркованные иномарки. В числе пострадавших оказались Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Renault Меgane. Никто из горожан не постражал.
Момент ДТП попал в обзор уличной камеры.
Как оказалось, водитель забыл поставить автобус на «ручник». В Компании, ответственной за маршрут №167, рассказали о том, что в отношении мужчины применены меры дисциплинарного взыскания, также для всего состава провели инструктаж о правилах перевоза пассажиров и действиях после окончания смены. Помимо этого, подсчитывается сумма возмещения ущерба.
В Госавтоинспекции сообщили, что по факту происшествия проводится разбирательство.
Напомним, что маршрут совершается частной компанией «Автомиг». В июле из автобуса с этим же номером на ходу выпал несовершеннолетний пассажир.