Знаменитое здание Уфы признано объектом культурного наследия регионального значения

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:16
Согласно приказу, теперь здание причислено к списку памятников государственного значения. В реестре оно значится как «Здание Уфимского авиационного института, памятник 1952-1962, 1980-х годов».
Местность объекта культуры распространяется на 4,1 тыс./м². В обозначенных границах запрещены любые работы, если они не преследуют цели по сохранению памятника.
На сегодняшний момент здание исполняет роль одного из главных корпусов УУНиТ. Над его проектированием работали братья Калимуллины.
Ранее мы писали о том, что в реестр Башкультнаследия внесли здание городского совета.