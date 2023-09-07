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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:16

Знаменитое здание Уфы признано объектом культурного наследия регионального значения

Знаменитое здание Уфы признано объектом культурного наследия регионального значения

7 сентября 2023, 08:13
Фото: Яндекс Карты // yandex.ru
Речь идёт о здании так называемого «Дома советов», расположенного по улице Карла Маркса, 12.

Согласно приказу, теперь здание причислено к списку памятников государственного значения. В реестре оно значится как «Здание Уфимского авиационного института, памятник 1952-1962, 1980-х годов».

Местность объекта культуры распространяется на 4,1 тыс./м². В обозначенных границах запрещены любые работы, если они не преследуют цели по сохранению памятника.

На сегодняшний момент здание исполняет роль одного из главных корпусов УУНиТ. Над его проектированием работали братья Калимуллины.

Ранее мы писали о том, что в реестр Башкультнаследия внесли здание городского совета.

#Культура#Памятник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Дом советов#Карл Маркса#Здание Уфимского авиационного института#УУНиТ
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