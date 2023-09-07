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Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Загадочные маневры правительственного самолета заметили в небе над Уфой

Загадочные маневры правительственного самолета заметили в небе над Уфой

7 сентября 2023, 17:33
Фото: 1MI
Выяснились подробности ситуации

В воздухе над Уфой был замечен самолет Ил-96 Специального летного отряда (СЛО) «Россия» с бортовым номером RA-96017. Самолет вылетел из Москвы и провел около получаса вблизи уфимского аэропорта, выполнив несколько манёвров, после отправился в сторону Москвы

Похожие полеты этого самолета уже наблюдались над Уфой и Казанью ранее, вероятно, это связано с проведением тренировочных полетов.

Отметим, что этот же борт видели над Уфой в июне. До этого правительственный борт появлялся в Уфе в день прощания с первым президентом республики Башкортостан Муртазой Рахимовым 13 января 2023 года.

#Политика#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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