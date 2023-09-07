Загадочные маневры правительственного самолета заметили в небе над Уфой

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
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Updated Сегодня, 17:49
В воздухе над Уфой был замечен самолет Ил-96 Специального летного отряда (СЛО) «Россия» с бортовым номером RA-96017. Самолет вылетел из Москвы и провел около получаса вблизи уфимского аэропорта, выполнив несколько манёвров, после отправился в сторону Москвы
Похожие полеты этого самолета уже наблюдались над Уфой и Казанью ранее, вероятно, это связано с проведением тренировочных полетов.
Отметим, что этот же борт видели над Уфой в июне. До этого правительственный борт появлялся в Уфе в день прощания с первым президентом республики Башкортостан Муртазой Рахимовым 13 января 2023 года.