Ювелир слова и эксперт: что известно о педагоге, замотавшем студента скотчем в Уфе

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Резонансное событие произошло ранее сегодня в Уфимском автотранспортном колледже: предположительно, преподавательнице ссуза не понравилось поведение одного из студентов — тот якобы неверно ответил на её вопрос. Вероятно, преподаватель за это решила наказать студента, начав обматывать его голову и шею скотчем, при этом громко ругаясь и причитая. Поведение преподавателя засняли на камеру студенты. Видео с процессом «экзекуции» распространилось по соцсетям.
По информации источника Mkset, инцидент действительно произошел в данном колледже произошел во время пары второкурсников. Со слов нашего собеседника, молодой человек, которого педагог обматывает скотчем на видео, «вроде разговаривал на паре» и «неправильно ответил на вопрос».
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в Уфимский автотранспортный колледж. Однако оперативно получить его не удалось. Также мы направили запрос в пресс-службу регионального министерства образования и в само учебное заведение, а также в МВД Башкирии. Мы опубликуем ответы сразу после получения.
Также, по информации СМИ, в колледже в связи с инцидентом проводится проверка, а оскандалившаяся преподавательница отстранена от работы. С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу регионального СК и МВД по РБ.
Педагога, который попал в данный скандал, предположительно зовут Эльмира С. Женщина преподает студентам историю и обществознание. Как пишет о себе сама преподавательница, основной девиз её жизни: «знания подобны деньгам: чем больше их имеешь, тем больше хочется их иметь». По её словам, сначала она окончила истфак, а затем Башкирскую академию госслужбы и управления, после чего работала юристом.
Помимо этого, как заявляет сама преподаватель, она неоднократно принимала участие в тренингах и проходила курсы по повышению квалификации.
— Я прошла профессиональную переподготовку по специальностям: «Руководство кадровой службой. Кадровое делопроизводство и трудовое законодательство» в 2017 г. и «Безопасность технологических процессов и производств» в 2018 г. В 2019 году прошла обучение «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, Навигатор по Future Skills, Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», — перечисляет женщина свои достижения на профессиональном поприще.
О профессиональных успехах Эльмиры С. активно рассказывают на странице автотранспортного колледжа в соцсетях. К примеру, она стала призером Регионального чемпионата республики Башкортостан «Навыки мудрых», а также участвовала в региональном туре Республиканского конкурса «Лучший преподаватель года-2019».
Ведением соцсетей женщина, судя по всему, не увлекается. На странице VK последняя запись датируется июнем прошлого года — женщина прошла онлайн-тест, показавший, что она «ювелир слова», она рассказала об этом в посте. Помимо этого женщина репостнула на стену поздравление властей с Днем города Стерлитамака и Днем химика. По видеозаписям можно предположить, что в свободное время преподаватель увлекается вязанием носков.