Врач рассказала о возможных ошибках при лечении гриппа

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
«Не принимайте антибиотики без назначения врача. Грипп — это вирусное заболевание, а антибиотики борются с бактериями. Это излишняя нагрузка на организм», — пояснила Беляева в интервью с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Медик отметила, что из-за частого употребления антибиотиков со временем эффективность лечения этими препаратами уменьшается.
«Не употребляйте алкоголь и держитесь подальше от быстрого питания: эти продукты нарушают баланс жидкости в организме. В случае гриппа мы теряем много воды, а алкоголь и жирная пища только усугубляют наше состояние», — рассказала собеседница издания.
По словам Беляевой, следует питаться пищей, обогащенной витамином C, фруктами и овощами. К таким продуктам относятся морковь, тыква, шпинат, зеленый лук, яблоки, виноград и шиповник.
«Также советую не посещать общественные места без крайней необходимости. Это способствует распространению вируса, особенно в начальный период заболевания. И еще не трогайте лицо грязными руками, если они не помыты или не обработаны антисептиком», — добавила врач.