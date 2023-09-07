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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Врач рассказала о возможных ошибках при лечении гриппа

7 сентября 2023, 13:28
Осень — время осадков, сильного ветра и оранжевой листвы под ногами. И также это время гриппа, который мы часто лечим неправильно. Оказалось, что некоторые ошибки в лечении могут вызвать осложнения. Доктор-терапевт Мария Беляева рассказала, чего нельзя делать больным гриппом.

«Не принимайте антибиотики без назначения врача. Грипп — это вирусное заболевание, а антибиотики борются с бактериями. Это излишняя нагрузка на организм», — пояснила Беляева в интервью с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик отметила, что из-за частого употребления антибиотиков со временем эффективность лечения этими препаратами уменьшается.

«Не употребляйте алкоголь и держитесь подальше от быстрого питания: эти продукты нарушают баланс жидкости в организме. В случае гриппа мы теряем много воды, а алкоголь и жирная пища только усугубляют наше состояние», — рассказала собеседница издания.

По словам Беляевой, следует питаться пищей, обогащенной витамином C, фруктами и овощами. К таким продуктам относятся морковь, тыква, шпинат, зеленый лук, яблоки, виноград и шиповник.

«Также советую не посещать общественные места без крайней необходимости. Это способствует распространению вируса, особенно в начальный период заболевания. И еще не трогайте лицо грязными руками, если они не помыты или не обработаны антисептиком», — добавила врач.

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