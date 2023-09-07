Врач рассказала о возможных ошибках при лечении гриппа

Осень — время осадков, сильного ветра и оранжевой листвы под ногами. И также это время гриппа, который мы часто лечим неправильно. Оказалось, что некоторые ошибки в лечении могут вызвать осложнения. Доктор-терапевт Мария Беляева рассказала, чего нельзя делать больным гриппом.