В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 26-летним Айратом Кильмухаметовым

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Сообщается, что 26-летний военнослужащий погиб 24 августа при выполнении боевых задач в ходе СВО. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность награжден Орденом Мужества посмертно.
Малая родина погибшего — село Абзаново, где Айрат Кильмухаметов родился, вырос и создал семью. Известно, что у него остались жена и сын. По словам местных жителей, они запомнят Айрата как храброго и надежного молодого человека.
В администрации выразили искренние соболезнования матери, жене, сестрам, а также всем родным и близким военнослужащего.