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Published Сегодня, 03:34

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Updated Сегодня, 03:48

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 26-летним Айратом Кильмухаметовым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 26-летним Айратом Кильмухаметовым

7 сентября 2023, 03:34
Фото: Администрация Архангельского района РБ
Церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации Айратом Кильмухаметовым состоялась в понедельник, 4 сентября, сообщили в администрации Архангельского района

Сообщается, что 26-летний военнослужащий погиб 24 августа при выполнении боевых задач в ходе СВО. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность награжден Орденом Мужества посмертно.

Малая родина погибшего — село Абзаново, где Айрат Кильмухаметов родился, вырос и создал семью. Известно, что у него остались жена и сын. По словам местных жителей, они запомнят Айрата как храброго и надежного молодого человека.

В администрации выразили искренние соболезнования матери, жене, сестрам, а также всем родным и близким военнослужащего.

#Общество#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Участники СВО#Похороны участников СВО
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