Туман и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии 7 сентября

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 04:00
В ближайшие сутки синоптики прогнозируют на территории Башкортостана обильные осадки и туман. Ожидается облачная погода с прояснениями. По республике пройдут кратковременные дожди и грозы. Ожидается юго-западный ветер до 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит в среднем +16, +21°.
В ночное и утреннее время на отдельных участках автомобильных дорог образуется туман, из-за чего на дорогах ожидается ограниченная видимость — до 500 метров и менее.