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Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

В Башкирии 7 сентября пройдут дожди и грозы

Туман и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии 7 сентября

7 сентября 2023, 03:48

В Башкирии 7 сентября пройдут дожди и грозы

Прогноз погоды на ближайшие сутки публикует Башгидрометцентр

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют на территории Башкортостана обильные осадки и туман. Ожидается облачная погода с прояснениями. По республике пройдут кратковременные дожди и грозы. Ожидается юго-западный ветер до 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит в среднем +16, +21°.

В ночное и утреннее время на отдельных участках автомобильных дорог образуется туман, из-за чего на дорогах ожидается ограниченная видимость — до 500 метров и менее.

#Погода#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Прогноз синоптиков#Дожди и грозы
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