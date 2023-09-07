Суд в Екатеринбурге отказался изменить приговор для мобилизованого из Башкирии

Ранее Mkset писал о Ильдаре Б., против которого также было возбуждено уголовное дело за самовольное оставление службы. В начале августа он должен был пройти психиатрическую экспертизу в Уфе, однако ему удалось сбежать, после чего он угрожал взорвать гранату, если с него не снимут обвинения. Позднее стало известно о том, что он наложил на себя руки в камере.