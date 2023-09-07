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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:41

Суд в Екатеринбурге отказался изменить приговор для мобилизованого из Башкирии

Суд в Екатеринбурге отказался изменить приговор для мобилизованого из Башкирии

7 сентября 2023, 10:39
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В июне военный суд признал виновным дезертирство уроженца Гафурийского района. Ему был назначен срок в виде пяти лет лишения свободы.

Сообщается, что мужчина, находившийся на военной службе, в октябре прошлого года самостоятельно решил покинуть воинскую часть и вернуться к семье. После этого Руслан добровольно прибыл в ОМВД.

Адвокат сообщил, что его подзащитный, помимо признания вины, дал показания как во время следствия, так и при заседании, а также изъявил желание вернуться к службе. Помимо этого, ранее он не имел судимости.

Сторона защиты настояла на пересмотрении приговоре, однако судья отказал в этой просьбе.

Ранее Mkset писал о Ильдаре Б., против которого также было возбуждено уголовное дело за самовольное оставление службы. В начале августа он должен был пройти психиатрическую экспертизу в Уфе, однако ему удалось сбежать, после чего он угрожал взорвать гранату, если с него не снимут обвинения. Позднее стало известно о том, что он наложил на себя руки в камере.

#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Приговор#Анна Савельева#Екатеринбург#Дезертирство#Военная служба#Пересмотрение приговора#Самовольное оставление службы
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