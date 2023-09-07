Суд в Екатеринбурге отказался изменить приговор для мобилизованого из Башкирии

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Сообщается, что мужчина, находившийся на военной службе, в октябре прошлого года самостоятельно решил покинуть воинскую часть и вернуться к семье. После этого Руслан добровольно прибыл в ОМВД.
Адвокат сообщил, что его подзащитный, помимо признания вины, дал показания как во время следствия, так и при заседании, а также изъявил желание вернуться к службе. Помимо этого, ранее он не имел судимости.
Сторона защиты настояла на пересмотрении приговоре, однако судья отказал в этой просьбе.
Ранее Mkset писал о Ильдаре Б., против которого также было возбуждено уголовное дело за самовольное оставление службы. В начале августа он должен был пройти психиатрическую экспертизу в Уфе, однако ему удалось сбежать, после чего он угрожал взорвать гранату, если с него не снимут обвинения. Позднее стало известно о том, что он наложил на себя руки в камере.