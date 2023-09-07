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Published Сегодня, 12:22

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Updated Сегодня, 12:32

Суд продлил арест активистке из Башкирии Рамиле Саитовой*

Суд продлил арест активистке из Башкирии Рамиле Саитовой*

7 сентября 2023, 12:22
Фото: 1MI
Верховный суд Башкирии принял такое решение, сообщает РБК-Уфа

Активистка Рамиля Саитова*, обвиняемая в призывах к дезертирству, продолжит находиться под стражей. Ее арест был продлен до 13 октября Кировским райсудом Уфы.

Напомним, Саитовой* предъявлены обвинения по статье 280.4 УК РФ (публичные призывы к действиям, направленным против безопасности государства). Максимальное наказание по данной статье — шесть лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, в ноябре прошлого года активистка выразила свое несогласие с проведением противопартизанской операции в видеоролике на своем YouTube-канале, призывая мобилизованных к «дезертирству с оружием».

Ранее Саитова* получила реальный срок за призывы к экстремистской деятельности. Осенью 2020 года активистка разместила провокационный призыв к сносу крестов на Урале и выселению из Башкирии определенных групп населения, включая армян, священников и имамов, и вскоре была задержана и получила три года лишения свободы в колонии поселения.

Ранее Mkset сообщал о жительнице Стерлитамака, которую осудили за посты в соцсетях на тему СВО. 62-летняя пенсионерка у себя в соцсетях размещала посты, в которых заявляла, что данные, озвученные в ходе брифинга Минобороны РФ, якобы вымышлены и срежиссированы. Пенсионерка признана виновной по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».

* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествие#Виалина Ахсанова#Башкирская активистка
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