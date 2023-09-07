Суд продлил арест активистке из Башкирии Рамиле Саитовой*

Ранее Саитова* получила реальный срок за призывы к экстремистской деятельности. Осенью 2020 года активистка разместила провокационный призыв к сносу крестов на Урале и выселению из Башкирии определенных групп населения, включая армян, священников и имамов, и вскоре была задержана и получила три года лишения свободы в колонии поселения.