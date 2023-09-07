Суд продлил арест активистке из Башкирии Рамиле Саитовой*

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Активистка Рамиля Саитова*, обвиняемая в призывах к дезертирству, продолжит находиться под стражей. Ее арест был продлен до 13 октября Кировским райсудом Уфы.
Напомним, Саитовой* предъявлены обвинения по статье 280.4 УК РФ (публичные призывы к действиям, направленным против безопасности государства). Максимальное наказание по данной статье — шесть лет лишения свободы.
Согласно версии следствия, в ноябре прошлого года активистка выразила свое несогласие с проведением противопартизанской операции в видеоролике на своем YouTube-канале, призывая мобилизованных к «дезертирству с оружием».
Ранее Саитова* получила реальный срок за призывы к экстремистской деятельности. Осенью 2020 года активистка разместила провокационный призыв к сносу крестов на Урале и выселению из Башкирии определенных групп населения, включая армян, священников и имамов, и вскоре была задержана и получила три года лишения свободы в колонии поселения.
Ранее Mkset сообщал о жительнице Стерлитамака, которую осудили за посты в соцсетях на тему СВО. 62-летняя пенсионерка у себя в соцсетях размещала посты, в которых заявляла, что данные, озвученные в ходе брифинга Минобороны РФ, якобы вымышлены и срежиссированы. Пенсионерка признана виновной по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ».
* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.