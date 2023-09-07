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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Превышение нормы формальдегида в воздухе в столицы Башкирии

Превышение нормы формальдегида в воздухе в столицы Башкирии

7 сентября 2023, 13:17
Фото: 1MI
В минувшие сутки метеорологи отчитались о качестве воздуха в Уфе. Они обнаружили превышение нормы по одному показателю

В час дня 6 сентября была зафиксирована высокая концентрация формальдегида. Норма была превышена в 1,1 раза. Пост, находящийся на проспекте Октября, 141, зафиксировал загрязнение воздуха. В остальном, показатели по другим веществам оставались в пределах нормальных значений.

Ранее Mkset сообщал о превышении предельно-допустимой концентрации формальдегидов заявили в Башгидрометцентре. Выбросы были обнаружены 5 сентября в обеденное время. Информация о выбросов формальдегидов опубликована по результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

#Город#Экология#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Окружающая среда
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