Превышение нормы формальдегида в воздухе в столицы Башкирии

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В час дня 6 сентября была зафиксирована высокая концентрация формальдегида. Норма была превышена в 1,1 раза. Пост, находящийся на проспекте Октября, 141, зафиксировал загрязнение воздуха. В остальном, показатели по другим веществам оставались в пределах нормальных значений.
Ранее Mkset сообщал о превышении предельно-допустимой концентрации формальдегидов заявили в Башгидрометцентре. Выбросы были обнаружены 5 сентября в обеденное время. Информация о выбросов формальдегидов опубликована по результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.