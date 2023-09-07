Превышение нормы формальдегида в воздухе в столицы Башкирии

В час дня 6 сентября была зафиксирована высокая концентрация формальдегида. Норма была превышена в 1,1 раза. Пост, находящийся на проспекте Октября, 141, зафиксировал загрязнение воздуха. В остальном, показатели по другим веществам оставались в пределах нормальных значений.