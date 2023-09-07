Правительства РФ и Израиля договорились о совместном кинопроизводстве

Израильское кино уже показывают в рамках Московского международного кинофестиваля. Кроме этого, с 7 сентября по 14 октября в пяти городах России состоится 20-й фестиваль израильского кино, а осенью планируется участие израильской стороны в Международном студенческом фестивале ВГИК. Также Ольга Любимова пригласила израильских коллег принять участие в девятом Санкт-Петербургском международном культурном форуме. По ее словам, там будут присутствовать ведущие деятели культуры и представители власти.