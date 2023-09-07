Правительства РФ и Израиля договорились о совместном кинопроизводстве

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Ольга Любимова назвала соглашение важным событием для кинематографистов двух стран, передает 56orb.ru.
«Впереди масса планов, и это соглашение, уверена, будет способствовать выходу нашей совместной работы на новый уровень», — отметила министр.
Александр Бен Цви со своей стороны отметил, что достигнутые договоренности дадут дополнительный импульс развитию российско-израильских культурных связей. Он также выразил уверенность в том, что обе страны снимут немало совместных фильмов.
«Продюсеры заинтересованы в обмене опытом друг с другом. Израильские картины очень сильные и сняты на высоком уровне», — сказал он.
В рамках соглашения Россия и Израиль планируют также представлять совместные фильмы на международных кинофестивалях и расширять прокатные возможности российско-израильского кинопроизводства.
Израильское кино уже показывают в рамках Московского международного кинофестиваля. Кроме этого, с 7 сентября по 14 октября в пяти городах России состоится 20-й фестиваль израильского кино, а осенью планируется участие израильской стороны в Международном студенческом фестивале ВГИК. Также Ольга Любимова пригласила израильских коллег принять участие в девятом Санкт-Петербургском международном культурном форуме. По ее словам, там будут присутствовать ведущие деятели культуры и представители власти.
Переговоры о подписании данного соглашения были начаты в 2009 году по инициативе израильской стороны.