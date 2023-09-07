Пилот воздушного суда сделал заявление и экстренно посадил самолет в Уфе

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Сегодня, 7 сентября, в аэропорту Челябинска до 14 часов задерживается рейс в Москву. Дело в том, что самолет в связи с погодными условиями не приземлился в аэропорту назначения — вместо этого ушел на посадку на запасной аэродром Уфы.
По информации издания «Полит74», Челябинск и его окрестности сегодня окутаны плотным туманом.
— Рейс ушел на запасной в Уфу, в связи с отсутствием необходимого минимума у командира воздушного судна, — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.