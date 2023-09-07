Пилот воздушного суда сделал заявление и экстренно посадил самолет в Уфе

Сегодня, 7 сентября, в аэропорту Челябинска до 14 часов задерживается рейс в Москву. Дело в том, что самолет в связи с погодными условиями не приземлился в аэропорту назначения — вместо этого ушел на посадку на запасной аэродром Уфы.