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Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Самолет Челябинск-Москва экстренно сел в Уфе из-за тумана

Пилот воздушного суда сделал заявление и экстренно посадил самолет в Уфе

7 сентября 2023, 05:53
Фото: 1MI

Самолет Челябинск-Москва экстренно сел в Уфе из-за тумана

Судно направлялось в Челябинск, однако из-за непредвиденных обстоятельств сажать самолет пришлось в Уфе.

Сегодня, 7 сентября, в аэропорту Челябинска до 14 часов задерживается рейс в Москву. Дело в том, что самолет в связи с погодными условиями не приземлился в аэропорту назначения — вместо этого ушел на посадку на запасной аэродром Уфы.

По информации издания «Полит74», Челябинск и его окрестности сегодня окутаны плотным туманом.

— Рейс ушел на запасной в Уфу, в связи с отсутствием необходимого минимума у командира воздушного судна, — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.
#Элина Сайфранова
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