Петр Толстой предлагает России выйти из ЮНЕСКО

Также в список ранее входила территория Соединенных Штатов Америки — Йеллоустонский национальный парк. Он был включен в список из-за добычи полезных ископаемых недалеко от границ парка. Однако в 2003 году такой статус с территории был снят. Причем нет примеров предъявления претензий в связи с развитием именно туристической инфраструктуры и обеспечением безопасного и экологичного доступа людей к объектам природного наследия. И есть огромное количество примеров, когда особо охраняемые территории развиваются вместе с бизнесом, а не превращаются в лес за забором.