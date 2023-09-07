Петр Толстой предлагает России выйти из ЮНЕСКО

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Как пишет ТАСС, причиной недовольства ЮНЕСКО стали планы по строительству на Байкале и Камчатке туристических объектов, а также законопроект, который позволит вести ограниченную вырубку лесов около Байкала. При этом, в соответствии со статистикой, каждый год в результате лесных пожаров уничтожаются миллионы гектаров лесов, а строящиеся курорты Российской Федерации едва ли приводят к вырубке тысячи гектаров в год. Однако проблема лесных пожаров волнует уважаемые организации намного меньше, чем строительство туристических центров.
По словам Толстого, одно дело взаимодействовать и другое — слепо подчиняться указаниям международных организаций. России необходимо отстаивать в них свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать участием мнение Запада о том, что РФ можно делать, а что нет.
ЮНЕСКО хочет вслед за Байкалом, островом Врангеля и всем Западным Кавказом внести в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, парк «Вулканы Камчатки». Вопрос будут обсуждать на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде.
«Мне кажется, что это просто использование международных площадок для давления на страну в политических целях: ведь 30 лет все получалось, почему бы и не поднажать?» — отметил Петр Толстой.
Объединяет три из четырех попавших в список ЮНЕСКО территорий не только то, что это уникальные природные объекты, но и повышенный интерес к ним туристов. О поездке на Камчатку мечтают многие, и сейчас осуществить это стало намного проще: туры становятся дешевле, в регионе строятся отели, улучшается сервис. Следствием интереса туристов станет появление в регионе девелоперов.
Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, включает в общей сложности 57 объектов: от природных территорий до исторических кварталов или отдельных зданий. Самое большое их количество в Африке, но есть в списке и объекты благополучных стран. К примеру, в Румынии — горнопромышленный ландшафт Рошия-Монтанэ, сформированный почти 2000 лет назад. Объекту угрожает добыча золота.
Также в список ранее входила территория Соединенных Штатов Америки — Йеллоустонский национальный парк. Он был включен в список из-за добычи полезных ископаемых недалеко от границ парка. Однако в 2003 году такой статус с территории был снят. Причем нет примеров предъявления претензий в связи с развитием именно туристической инфраструктуры и обеспечением безопасного и экологичного доступа людей к объектам природного наследия. И есть огромное количество примеров, когда особо охраняемые территории развиваются вместе с бизнесом, а не превращаются в лес за забором.
Тогда почему им можно развивать туристическую отрасль и строить инфраструктуру, а России нет? Можно сделать вывод, что природа и забота об уникальных природных объектах тут совершенно ни при чем.