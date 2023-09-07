Наиля Аскерзаде и Андрей Костин: биография, карьера и история успеха

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:23
Глядя на их сегодняшние достижения сложно сказать, что им, как и обычным людям пришлось пройти через многое на пути к успеху. Расскажем, что известно по этому поводу.
Наиля Аскерзаде: краткая история жизни
Наиля Аскерзаде — известная журналистка и телеведущая популярных телепрограмм. В числе ее достижений премия ТЭФИ-2018 и должность телеведущей в программе «Прямая линия с Владимиром Путиным», на которой она работает с 30 июня 2021 года.
Наиля родилась 13 декабря 1987 года в Баку. Когда родители развелись, ей пришлось вместе с мамой перебраться в Волгоград. Там она с отличием закончила школу и получила профессию экономиста в ВГУ. После окончания института Аскерзаде уехала в Москву, где началась ее журналистская карьера.
Несмотря на карьерный взлет Наиля Аскерзаде решила продолжить обучение. В 2019 году закончила магистратуру во МГИМО по специальности «Международные финансы».
В 2020 году Аскерзаде участвовала в съемках цикла документальных фильмов о создании вакцины против вируса в лаборатории Новосибирска и борьбе COVID-19 в России.
Наиля Аскерзаде: карьера и путь к славе
Аскерзаде работала стажером на канале НТВ, где вела обзор новостей из экономической сферы. Позже молодая журналистка устроилась на должность редактора-международника на РБК-ТВ, а также параллельно работала обозревателем новостей финансового сектора в издании «Коммерсантъ» (2007–2010 гг.).
С 2010 по 2011 года Наиля Аскерзаде вела экономический блок в «Ведомостях», затем работала интервьюером на телеканал «Россия-24». Несмотря на загруженность на работе телеведущая находила время на создание авторских репортажей, посвященных экономическим вопросам.
С 2013 по 2016 года Аскерзаде вела экономические новости в телепрограмме «Вести в субботу». В 2016-м работала на аналогичной должности в программе «Вести в 20:00» на канале «Россия-1». В 2015 году Наиля работал ведущей телепрограммы «В рабочий полдень», где общалась с крупными бизнесменами и чиновниками.
Авторская программа Аскерзаде
Важным событием в жизни Аскерзаде стал выход ее авторской программы «Действующие лица» на канале «Россия-1». Первый выпуск состоялся 29 октября 2017 года. Наиле удалось побеседовать с известными людьми, в том числе с Рамзаном Кадыровым, Олегом Дерипаской, Алишером Усмановым, Андреем Костиным, Сергеем Нарышкиным и многими другими. Телеведущая ответственно подходила к подготовке каждого выпуска и даже осваивала хобби тех, с кем было запланировано интервью. Например, игра в хоккей, верховая езда и стрельба из лука.
Андрей Костин: история жизни
Об Андрее Костине знают все, кто имеет отношение к финансовому сектору, и множество людей из других отраслей.
Костин родился 21 сентября 1956 года в Москве. В 1973 году окончил школу и начал обучение в МГУ по специальности «экономист-международник». Будучи студентом, познакомился с Сергеем Дубининым (глава ЦБ РФ с октября 1995 по сентябрь 1998 гг.).
С 2002 года Андрей Костин является президентом Внешторгбанка (ВТБ). Но это не единственная его роль в банке. Он возглавляет комитет по стратегии и корпоративному управлению, а также состоит в наблюдательном совете банка.
Кроме работы важное значение в жизни Костина имеет искусство. Банкир любит творчество художественной группы «Бубновый валет», интересуется оперой и классической музыкой.
Костин женат, имеет детей и внука. Старший сын финансиста работал в Deutsche Bank и трагически ушел из жизни в 2011 году.
Профессиональный путь Андрея Костина
В период с 1979 по 1992 года он успел поработать в советском консульстве, в МИД СССР и даже в посольстве СССР в Лондоне.
Карьера Костина в качестве финансиста началась в конце 1990-х. С 1996 по 2002 года он являлся председателем Внешэкономбанка. Параллельно финансист получал образование. В 2001 году защитил диссертацию о глобализации в интернационализации экономики в Финансовой академии при Правительстве РФ и стал кандидатом экономических наук.
Встречи Костина и Аскерзаде: что обсуждали?
Известный банкир и журналистка пересекались по работе как минимум три раза. Аскерзаде неоднократно брала интервью у Костина для газеты «Ведомости». В 2015 году банкир раскрыл подробности сделки по приобретению Транскредитбанка и заявил, что намерен превратить его в универсальную структуру, которая внесет значимый вклад в развитие транспортных сетей. В 2021 году в ходе интервью для «Ведомостей» журналиста попросила главу ВТБ рассказать о своем видении роли государства в регулировании бизнеса. Тогда он заявил, что во многих отраслях преобладают частные компанию, но практика показала, что некоторым крупным предприятиям удалось выстоять в сложное время благодаря государственной поддержке.
В 2022 году Андрей Костин стал участником авторской программы Наили Аскерзаде «Действующие лица». Банкир раскрыл подробности сделки по покупке Банка Москвы и развеял связанные с ней мифы. Глава ВТБ назвал свою работу «стилем жизни» и рассказал, как важно профессионально расти вместе со своей командой и каких подходов нужно придерживаться для достижения глобальных целей.