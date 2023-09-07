Наиля Аскерзаде и Андрей Костин: биография, карьера и история успеха

Известный банкир и журналистка пересекались по работе как минимум три раза. Аскерзаде неоднократно брала интервью у Костина для газеты «Ведомости». В 2015 году банкир раскрыл подробности сделки по приобретению Транскредитбанка и заявил, что намерен превратить его в универсальную структуру, которая внесет значимый вклад в развитие транспортных сетей. В 2021 году в ходе интервью для «Ведомостей» журналиста попросила главу ВТБ рассказать о своем видении роли государства в регулировании бизнеса. Тогда он заявил, что во многих отраслях преобладают частные компанию, но практика показала, что некоторым крупным предприятиям удалось выстоять в сложное время благодаря государственной поддержке.