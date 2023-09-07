Мебель из Италии и витражное остекление: в Уфе обнаружилась квартира за 40 млн рублей

Ухоженный и охраняемый двор благоустроен в «зелёном» стиле — с палисадниками, альпийскими горками, высаженными деревьями. Жилой комплекс окружён лесом, из окон открывается вид на реку Уфу и долины «Зауфимья». Сомневаемся, что это место ждёт та же участь, что и Кошкин лес.