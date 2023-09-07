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Мебель из Италии и витражное остекление: в Уфе обнаружилась квартира за 40 млн рублей

Мебель из Италии и витражное остекление: в Уфе обнаружилась квартира за 40 млн рублей

7 сентября 2023, 07:35
Фото: Логинова Александра / 1MI
За что просят такую сумму — объяснили на сайте объявлений

В Уфе на улице Менделеева продаётся квартира за 40 млн рублей. За такую сумму предлагается роскошное жильё возле леса и с видом на реку.

Общая площадь четырехкомнатной квартиры на 7 этаже — 190 кв м². Квартиру продаёт агентство элитной недвижимости.

Фото: avito.ru

На сайте объявлений описывается, что квартира обставлена итальянской мебелью. Площадь кухни здесь составляет 40 м². Отметим, средняя площадь ипотечной квартиры в уфимских новостройках и того меньше — 33,8 м². На кухне — импортная бытовая техника, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка и посудомоечная машина. Столешница выполнена из камня.

Находится квартира недалеко от Трамплина и парка Лесоводов. Авторы объявления пишут, что рядом с пятнадцатиэтажным домом — ботанический сад, выставочный комплекс, горнолыжные комплексы и фитнес-центр. Хозяева квартиры смогут устроить своих детей в гимназию с углубленным изучением английского языка и бизнес-уклоном.

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Продавцы квартиры также указали ближайшие остановки общественного транспорта «в 5-7 минутах ходьбы». Хотя вряд ли владельцы такой «лакшери» квартиры будут пользоваться автобусами и маршрутками.

Ухоженный и охраняемый двор благоустроен в «зелёном» стиле — с палисадниками, альпийскими горками, высаженными деревьями. Жилой комплекс окружён лесом, из окон открывается вид на реку Уфу и долины «Зауфимья». Сомневаемся, что это место ждёт та же участь, что и Кошкин лес.

Стоит отметить, что коммунальные аварии и бесконечная чехарда с управляющими компаниями не будут тревожить собственников квартир — дом оснащён автономным пунктом теплоснабжения немецкого производства. Неужели жильцам Комсомольской, 21/1 сложно сделать так же?

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#Общество#Город#Уфа#Недвижимость#Идэль Гумеров#Роскошь#Неравенство
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