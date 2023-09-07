МЧС Башкирии предупредили жителей о применении открытого огня в Уфе

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкирии предупредило об учениях, которые пройдут с использованием открытого огня в Уфе. Учения будут проводиться на базе расселенного дома на Уфимском шоссе и состоят из пожарно-тактических мероприятий.
Местных жителей призываются сохранять спокойствие, так как эти учения являются плановыми и будут проходить также 19 и 21 сентября.
Цель проведения учений — отработка тактической вентиляции при пожаре и работа с приборами подачи воды в очаг пожара, пояснили в МЧС.