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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:08

МЧС Башкирии предупредили жителей о применении открытого огня в Уфе

МЧС Башкирии предупредили жителей о применении открытого огня в Уфе

7 сентября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Причину сообщили в региональном управлении МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкирии предупредило об учениях, которые пройдут с использованием открытого огня в Уфе. Учения будут проводиться на базе расселенного дома на Уфимском шоссе и состоят из пожарно-тактических мероприятий.

Местных жителей призываются сохранять спокойствие, так как эти учения являются плановыми и будут проходить также 19 и 21 сентября.

Цель проведения учений — отработка тактической вентиляции при пожаре и работа с приборами подачи воды в очаг пожара, пояснили в МЧС.

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