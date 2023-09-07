Две школьницы из Уфы пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Две велосипедистки из Уфы пострадали в жутком ДТП в Ленобласти. По словам губернатора города Александра Беглова, пострадавшие приехали в Санкт-Петербург учиться и тренироваться. Как оказалось, велосипедисты — ученики местной школы-интерната олимпийского резерва.
Сейчас пострадавшие находятся в Детском многопрофильном клиническом центре имени Раухфуса. Известно, что их родители уже начали прибывать в Петербург.
Напомним, утром 7 сентября на трассе «Скандинавия» фура влетела в Ford, который сопровождал коллонну велосипедистов. В результате аварии иномарку отбросило на спортсменов. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, две девочки скончались на месте, остальные велосипедисты и их тренер получили различные травмы и были госпитализированы. Предположительно, ДТП могло произойти из-за уснувшего за рулем водителя фуры.
СК Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Следователи считают, что водитель фуры управлял грузовиком, нарушив режим работы и отдыха. Тогда как, по версии СК, руководство школы-интерната якобы нарушило требования безопасности при организации велопробега.