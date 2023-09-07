Две школьницы из Уфы пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Напомним, утром 7 сентября на трассе «Скандинавия» фура влетела в Ford, который сопровождал коллонну велосипедистов. В результате аварии иномарку отбросило на спортсменов. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, две девочки скончались на месте, остальные велосипедисты и их тренер получили различные травмы и были госпитализированы. Предположительно, ДТП могло произойти из-за уснувшего за рулем водителя фуры.