mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:56

Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

Две школьницы из Уфы пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Две школьницы из Уфы пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

7 сентября 2023, 18:56
Фото: Прокуратура Ленинградской области/ ТАСС
Всего с травмами оказались 12 школьников в возрасте от 14 до 15 лет, еще двое погибли, сообщает АиФ-Санкт-Петербург

Две велосипедистки из Уфы пострадали в жутком ДТП в Ленобласти. По словам губернатора города Александра Беглова, пострадавшие приехали в Санкт-Петербург учиться и тренироваться. Как оказалось, велосипедисты — ученики местной школы-интерната олимпийского резерва.

Сейчас пострадавшие находятся в Детском многопрофильном клиническом центре имени Раухфуса. Известно, что их родители уже начали прибывать в Петербург.

Напомним, утром 7 сентября на трассе «Скандинавия» фура влетела в Ford, который сопровождал коллонну велосипедистов. В результате аварии иномарку отбросило на спортсменов. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, две девочки скончались на месте, остальные велосипедисты и их тренер получили различные травмы и были госпитализированы. Предположительно, ДТП могло произойти из-за уснувшего за рулем водителя фуры.

СК Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Следователи считают, что водитель фуры управлял грузовиком, нарушив режим работы и отдыха. Тогда как, по версии СК, руководство школы-интерната якобы нарушило требования безопасности при организации велопробега.

#Происшествия#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Валерия Панаева
Подпишитесь
Ювелир слова и эксперт: что известно о педагоге, замотавшем студента скотчем в Уфе
Сегодня, 10:29
Шамеле номер 5, Барби и скидки: как выглядит «Меркурий» в Уфе спустя год после пожара
Сегодня, 05:09
Загадочные маневры правительственного самолета заметили в небе над Уфой
Сегодня, 17:33
Непогода обрушилась на Уфу: чего ждать и когда она закончится
Сегодня, 12:54
Минобр прокомментировал случай с педагогом, замотавшим скотчем голову студента в Уфе
Сегодня, 17:20
Депутат Алексей Нечаев предложил увольнять чиновников по итогам народной оценки
Сегодня, 11:55