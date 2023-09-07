До 20 млн рублей выделят в Уфе на уход за двумя парками

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:50
В Уфе на обслуживание территорий парков «Кашкадан» и Нефтехимиков выделят до 20 млн рублей. В качестве заказчика выступает МУП «Горзеленхоз» г. Уфы. Итоги аукциона подведут 18 сентября.
Согласно аукционной документации, до конца текущего года подрядчику необходимо будет обеспечить уход за зелеными насаждениями, в том числе газонами, уборку мусора и снега, промывку и уход за установленными в парках элементами благоустройства: бордюрными камнями, лестницами, скамейками, урнами и деревянными элементами.