До 20 млн рублей выделят в Уфе на уход за двумя парками

Согласно аукционной документации, до конца текущего года подрядчику необходимо будет обеспечить уход за зелеными насаждениями, в том числе газонами, уборку мусора и снега, промывку и уход за установленными в парках элементами благоустройства: бордюрными камнями, лестницами, скамейками, урнами и деревянными элементами.