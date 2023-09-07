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До 20 млн рублей выделят в Уфе на уход за двумя парками

До 20 млн рублей выделят в Уфе на уход за двумя парками

7 сентября 2023, 06:47
Фото: mkset.ru
Подрядчику нужно будет обеспечить уход за зелёными насаждениями и инфраструктурой в парках «Кашкадан» и Нефтехимиков, сообщается на портале госзакупок

В Уфе на обслуживание территорий парков «Кашкадан» и Нефтехимиков выделят до 20 млн рублей. В качестве заказчика выступает МУП «Горзеленхоз» г. Уфы. Итоги аукциона подведут 18 сентября.

Согласно аукционной документации, до конца текущего года подрядчику необходимо будет обеспечить уход за зелеными насаждениями, в том числе газонами, уборку мусора и снега, промывку и уход за установленными в парках элементами благоустройства: бордюрными камнями, лестницами, скамейками, урнами и деревянными элементами.

#Город#Уфа#Благоустройство#Новости Уфы#Парки и скверы#Азамат Нухов#Парк
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