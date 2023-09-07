«Быть с народом и для народа»

— Мы провели мощнейшую избирательную кампанию по выборам депутатов Госсобрания-Курултая РБ седьмого созыва, а также по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. Кандидаты от ЛДПР — молодые, высокопрофессиональные, энергичные и креативные представители нашей республики, они нацелены на то, чтобы сделать жизнь в Башкирии лучше. Вместе с ними мы объездили всю республику, чтобы встретиться с жителями. Кроме того, по нашей республике проехал специальный автобус помощи ЛДПР, который собрал тысячи обращений граждан по проблемным вопросам. Следует отметить, что наша партия ведет эту работу постоянно, а не от выборов к выборам. На протяжении многих лет мы работаем в концепции «ЛДПР помогает», что позволяет нам быть на постоянной связи с жителями республики.