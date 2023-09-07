Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
— Почему Вы пошли в политику?
–Работая в адвокатуре, я лично увидел все недостатки правоохранительной и судебной систем. Мне хотелось изменить этот мир к лучшему, а для этого нужно было устранить несовершенство законодательства и его неисполнение. Как это сделать? Идти в законодательную власть.
— Как Вы сделали выбор в пользу ЛДПР?
— ЛДПР была и остается самой яркой партией. Масштаб личности ее лидера Владимира Жириновского всегда поражал меня — его мысли, его высказывания отличались парадоксальностью и глубиной. Время доказало его правоту, и сейчас, после его ухода, это особенно видно. В 1998 году, еще студентом, я стал членом партии. В 2009 году принял предложение от ЛДПР в Башкирии, стал координатором и в 2011 году возглавил реготделение. Я и моя команда поднимали имидж партии в республике — и вместе мы достигли высоких результатов.
— Какая главная задача у партии?
— Главная задача ЛДПР — помогать людям.
— Это и есть ваша основная деятельность?
— Да. Вникаем в суть проблем, оказываем реальную помощь. Только общаясь с людьми напрямую можно узнать о проблемах и попытаться их решить. Быть с народом и для народа — это концепт, заложенный Владимиром Жириновским. Леонид Слуцкий, новый руководитель ЛДПР, тоже его придерживается, поэтому партия имеет позитивную динамику и занимает второе место в стране в рейтинге.
— Так и появляются законопроекты, продиктованные жизненной необходимостью?
— Конечно. Отмечу свой законопроект об ответственности за навязывание дополнительных услуг. Также руководство страны поддержало мою инициативу об обеспечении бесплатными лекарствами заболевших коронавирусом и об оплате труда студентов-медиков. В целом, ЛДПР вносит на рассмотрение актуальные и нужные законопроекты, и так или иначе идеи партии реализуются. Добавлю, что депутаты нашей партии никогда не голосовали за «антинародные» законы — например, о повышении пенсионного возраста или об увеличении различных штрафов.
— Расскажите немного о вашей работе в Госдуме.
— Депутатом Госдумы я являюсь с 2011 года. Сейчас, помимо Башкортостана, курирую еще пять регионов. Я внес много законопроектов и инициатив, направленных на улучшение жизни граждан. Также являюсь первым заместителем Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, в рамках которого мы защищаем собственников предприятий, которые из-за санкций не могут нормально работать.
— Какая помощь оказывается участникам СВО и членам их семей?
— Мы внесли в Госдуму ряд соответствующих законопроектов. Например, о введении бесплатного единого проездного для детей участников СВО, готовится законопроект о бесплатном зубном протезировании для участников СВО. Я предложил внедрить бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета для лиц до 35 лет, состоящих в браке с участниками СВО. Также было предложено включить основы программирования и управления беспилотниками в школьный курс информатики и организовать бесплатные курсы военно-медицинской подготовки. Кроме того, в ЛДПР действует Центр правовой поддержки участников СВО и их семей, в рамках которого мы помогаем им получить положенные выплаты. Оказываем помощь «швейным батальонам», которые шьют маскировочные сетки и другие вещи для бойцов.
— Как следует решать демографическую проблему?
— Это важнейший вопрос для нашей страны. Вместе с коллегами я внес законопроект о мерах поддержки многодетных семей, чтобы они распространялась не только на малоимущих, но и вообще на семьи, в которых воспитывается не меньше трех детей. Надо помогать и тем, и другим, но поддержка семей с детьми не должна быть привязана к их благосостоянию.
— Как Вы оцениваете избирательную кампанию ЛДПР 2023 года?
— Мы провели мощнейшую избирательную кампанию по выборам депутатов Госсобрания-Курултая РБ седьмого созыва, а также по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. Кандидаты от ЛДПР — молодые, высокопрофессиональные, энергичные и креативные представители нашей республики, они нацелены на то, чтобы сделать жизнь в Башкирии лучше. Вместе с ними мы объездили всю республику, чтобы встретиться с жителями. Кроме того, по нашей республике проехал специальный автобус помощи ЛДПР, который собрал тысячи обращений граждан по проблемным вопросам. Следует отметить, что наша партия ведет эту работу постоянно, а не от выборов к выборам. На протяжении многих лет мы работаем в концепции «ЛДПР помогает», что позволяет нам быть на постоянной связи с жителями республики.
10 сентября — выборы. Мы однозначно мобилизовали всех наших избирателей, а тех, кто не определился, мы приглашаем прийти на избирательные участки и отдать свой голос за кандидатов от ЛДПР, которые достойно будут отстаивать права и интересы жителей Республики Башкортостан.
10 сентября приходи на выборы и голосуй за кандидатов от ЛДПР!
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