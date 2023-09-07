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Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Мужчина, взобравшийся на колесо обозрения в Башкирии, объяснил свой поступок

Башкирский «Человек-паук» рассказал о причинах своей экстравагантной выходки

7 сентября 2023, 04:45
Фото: 1MI

Мужчина, взобравшийся на колесо обозрения в Башкирии, объяснил свой поступок

Молодой человек, которого ранее засняли за выполнением опасных трюков на колесе обозрения, рассказал тг-каналу Mash Batash о причинах своего поведения

Ранее в СМИ распространилось видео, на котором неизвестный молодой человек выбрался из кабинки на колесе обозрения и, находясь на большой высоте, начал исполнять различные акробатические номера.

Как выяснилось позднее, акробатические трюки на колесе обозрения исполнял электромонтажник Игорь Д. Как пояснил молодой человек в своем комментарии тг-каналу Mash Batash, на столь необычный поступок его подтолкнуло желание доказать возлюбленной глубину своих чувств.

— Захотел доказать девушке, что я настолько сильно её люблю, что для меня любая вершина — не помеха, но так как она не проявила ко мне должного отношения, получилось так, что мы с ней больше не вместе, — говорит Игорь.
#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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