Башкирский «Человек-паук» рассказал о причинах своей экстравагантной выходки

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Ранее в СМИ распространилось видео, на котором неизвестный молодой человек выбрался из кабинки на колесе обозрения и, находясь на большой высоте, начал исполнять различные акробатические номера.
Как выяснилось позднее, акробатические трюки на колесе обозрения исполнял электромонтажник Игорь Д. Как пояснил молодой человек в своем комментарии тг-каналу Mash Batash, на столь необычный поступок его подтолкнуло желание доказать возлюбленной глубину своих чувств.
— Захотел доказать девушке, что я настолько сильно её люблю, что для меня любая вершина — не помеха, но так как она не проявила ко мне должного отношения, получилось так, что мы с ней больше не вместе, — говорит Игорь.