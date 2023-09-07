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Published Сегодня, 16:51

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9-балльные пробки, метод воспитания скотчем и экстренно севший самолёт в Уфе

9-балльные пробки, метод воспитания скотчем и экстренно севший самолёт в Уфе

7 сентября 2023, 16:51
Фото: 1MI
Главные события Уфы и Башкирии 7 сентября по версии Mkset.

Мужчину, который фотографировал девочек под юбкой, задержали в одной из уфимских школ. Проникнув в образовательное учреждение, извращенец якобы стал делать фото школьниц под юбками, в этот момент его заметила женщина, поднимавшаяся по лестнице. Позднее женщина сообщила о действиях мужчины в полицию. Прибывшие в школу сотрудники правоохранительных органов задержали извращенца.

Преподаватель колледжа в Уфе пыталась придушить студента скотчем за неверный ответ. На кадрах видео, распространившегося в соцсетях видно, как молодой человек сидит за партой — его голова и шея обмотаны ярко-красной клейкой лентой. В то же время над ним нависает крупная женщина в цветастой блузе. Сам же он пытается снять с себя скотч, но преподаватель, судя по кадрам видео, не дает ему этого сделать, плотнее заматывая её вокруг его шеи.

Девочка из Уфы покусала мать и угрожала наложить на себя руки из-за обычной просьбы. 15-летняя Арина (имя изменено) оказалась в сложной ситуации, когда ее родители запретили ей выходить на улицу из-за того, что она не помогла по дому. Школьница была так разгневана и обижена, что была готова наложить на себя руки, требуя, чтобы ее выпустили. В процессе конфликта она покусала свою маму.

Сегодня, 7 сентября, вечером в Уфе в час пик начался дождь, что привело к образованию масштабных пробок. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивал дорожную ситуацию на 9 баллов из 10. Большие заторы наблюдались в центре столицы на улице Пушкина и Заки Валиди, на улице Округ Галле в сторону проспекта и также на улице Уфимское шоссе.

Мемориальную доску в память о Юрии Шатунове установили в Башкирии. Торжественное открытие мемориала состоялось в среду, 6 сентября, в Кумертау. В этот день певцу могло бы исполниться 50 лет. Табличку установили на здании гимназии-интерната №3 им. Муртазы Рахимова. Здесь Юрий обучался целых два года. Разве что, тогда учреждение ещё носило название школы-интерната №2 им. Гагарина.

Сегодня, 7 сентября, в аэропорту Челябинска до 14 часов задерживается рейс в Москву. Дело в том, что самолет в связи с погодными условиями не приземлился в аэропорту назначения — вместо этого ушел на посадку на запасной аэродром Уфы. По информации издания «Полит74», Челябинск и его окрестности сегодня окутаны плотным туманом.

«Меркурий» спустя год после крупного пожара. 9 сентября 2022 года произошел крупный пожар в уфимском торговом центре «Меркурий». Тогда ему присвоили третий ранг сложности — один из самых опасных. Как сейчас выглядит ТЦ и что в нём продают, подробности в сюжете.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Происшествие#Виалина Ахсанова
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