9-балльные пробки, метод воспитания скотчем и экстренно севший самолёт в Уфе

Преподаватель колледжа в Уфе пыталась придушить студента скотчем за неверный ответ. На кадрах видео, распространившегося в соцсетях видно, как молодой человек сидит за партой — его голова и шея обмотаны ярко-красной клейкой лентой. В то же время над ним нависает крупная женщина в цветастой блузе. Сам же он пытается снять с себя скотч, но преподаватель, судя по кадрам видео, не дает ему этого сделать, плотнее заматывая её вокруг его шеи.