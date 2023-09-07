mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

2,5 млн рублей на карманные расходы выделят сиротам в Башкирии

2,5 млн рублей на карманные расходы выделят сиротам в Башкирии

7 сентября 2023, 16:17
Фото: 1MI
Об этом на своей личной станице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.
Сюжет
Дети

В нашем регионе насчитывается 494 ребенка, проживающих в 15 различных центрах содействия семейному воспитанию. Правительство Башкирии приняло инициативу о выделении 2,5 млн рублей на финансовую поддержку детей-сирот с целью обеспечить им финансовую независимость и равные возможности.

Ежемесячные выплаты на личные расходы будут получать 409 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Такая мера способствует развитию финансовой грамотности и независимости среди нашей молодежи.

Руководитель регионального правительства поручил Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии начать процедуру изменения регионального законодательства, чтобы включить предоставление ежемесячных денежных средств на личные расходы детей-сирот в перечень гарантий социальной поддержки, действующих на территории нашего региона.

Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии чиновники сорвали закупку жилья для сирот на 30 миллионов рублей. По информации пресс-служба региональной прокуратуры, на 2022 год на учете на получение жилья состояли 122 сироты. На указанные цели муниципалитету в 2022 году было выделено почти 26 млн рублей, что позволило бы приобрести не менее 17 квартир. Однако местные чиновники не учли положения о повышении цен на квадратный метр с учетом среднемесячной цены, что в дальнейшем к тому, что контракты на закупку жилья оказались непривлекательными для поставщиков.

#Город#Башкирия#Уфа#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дети-сироты#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Ювелир слова и эксперт: что известно о педагоге, замотавшем студента скотчем в Уфе
Сегодня, 10:29
Шамеле номер 5, Барби и скидки: как выглядит «Меркурий» в Уфе спустя год после пожара
Сегодня, 05:09
Дороги к микрорайону перекроют в Уфе: названа причина
Сегодня, 11:15
МЧС Башкирии предупредили жителей о применении открытого огня в Уфе
Сегодня, 10:06
Непогода обрушилась на Уфу: чего ждать и когда она закончится
Сегодня, 12:54
Депутат Алексей Нечаев предложил увольнять чиновников по итогам народной оценки
Сегодня, 11:55