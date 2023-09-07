2,5 млн рублей на карманные расходы выделят сиротам в Башкирии

Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии чиновники сорвали закупку жилья для сирот на 30 миллионов рублей. По информации пресс-служба региональной прокуратуры, на 2022 год на учете на получение жилья состояли 122 сироты. На указанные цели муниципалитету в 2022 году было выделено почти 26 млн рублей, что позволило бы приобрести не менее 17 квартир. Однако местные чиновники не учли положения о повышении цен на квадратный метр с учетом среднемесячной цены, что в дальнейшем к тому, что контракты на закупку жилья оказались непривлекательными для поставщиков.