2,5 млн рублей на карманные расходы выделят сиротам в Башкирии

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
В нашем регионе насчитывается 494 ребенка, проживающих в 15 различных центрах содействия семейному воспитанию. Правительство Башкирии приняло инициативу о выделении 2,5 млн рублей на финансовую поддержку детей-сирот с целью обеспечить им финансовую независимость и равные возможности.
Ежемесячные выплаты на личные расходы будут получать 409 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Такая мера способствует развитию финансовой грамотности и независимости среди нашей молодежи.
Руководитель регионального правительства поручил Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии начать процедуру изменения регионального законодательства, чтобы включить предоставление ежемесячных денежных средств на личные расходы детей-сирот в перечень гарантий социальной поддержки, действующих на территории нашего региона.
Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии чиновники сорвали закупку жилья для сирот на 30 миллионов рублей. По информации пресс-служба региональной прокуратуры, на 2022 год на учете на получение жилья состояли 122 сироты. На указанные цели муниципалитету в 2022 году было выделено почти 26 млн рублей, что позволило бы приобрести не менее 17 квартир. Однако местные чиновники не учли положения о повышении цен на квадратный метр с учетом среднемесячной цены, что в дальнейшем к тому, что контракты на закупку жилья оказались непривлекательными для поставщиков.