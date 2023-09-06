Выбирать школьное питание и форму

«Сейчас родительские комитеты не могут влиять на то, что едят дети в школе. Директор часто заключает контракт с фирмой, которую „советует“ мэрия. Главный принцип здесь — чем дешевле, тем лучше. Конечно, такой подход нужно менять. Сейчас треть учеников отказывается от школьных завтраков, и почти половина — от обедов. Тратить бюджетные деньги на питание, которое в итоге не едят и отправляют в мусорное ведро, глупо и расточительно. Нужно разрешить родительским комитетам менять поставщиков питания, если их не устраивает качество. Не стоит уходить во вкусовщину, но выбор должен быть», — подчеркнул Алексей Нечаев.