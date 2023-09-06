Врачи в Уфе обнаружили в кишечнике мальчика неожиданную находку

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
За помощью к медикам обратились родители ребёнка. По их словам, мальчик жаловался на боли в животе. В медучреждении ему решили сделать рентген брюшной полости, во время чего и были обнаружены инородные предметы в количестве 10 штук. Ими оказались металлические шарики, размер которых составил 3 миллиметра. К счастью, врачам удалось вытащить их из кишечника ребёнка.
Минздрав предупреждает, что металлические шарики несут большую опасность для здоровья. Попадая в кишечник, они магнитятся друг к другу, что приводит к некрозу, сепсису и перитониту.
В прошедшем месяце врачи одной из больниц в Уфе также извлекли обросшую камнями иголку из мочевого пузыря семилетней девочки.