Врачи в Уфе обнаружили в кишечнике мальчика неожиданную находку

За помощью к медикам обратились родители ребёнка. По их словам, мальчик жаловался на боли в животе. В медучреждении ему решили сделать рентген брюшной полости, во время чего и были обнаружены инородные предметы в количестве 10 штук. Ими оказались металлические шарики, размер которых составил 3 миллиметра. К счастью, врачам удалось вытащить их из кишечника ребёнка.