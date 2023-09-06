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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Врачи в Уфе обнаружили в кишечнике мальчика неожиданную находку

Врачи в Уфе обнаружили в кишечнике мальчика неожиданную находку

6 сентября 2023, 05:54
Фото: Минздрав Башкирии || t.me/minzdravrb
Об этом Министерство здравоохранения Башкирии рассказало в своём телеграм-канале.

За помощью к медикам обратились родители ребёнка. По их словам, мальчик жаловался на боли в животе. В медучреждении ему решили сделать рентген брюшной полости, во время чего и были обнаружены инородные предметы в количестве 10 штук. Ими оказались металлические шарики, размер которых составил 3 миллиметра. К счастью, врачам удалось вытащить их из кишечника ребёнка.

Минздрав предупреждает, что металлические шарики несут большую опасность для здоровья. Попадая в кишечник, они магнитятся друг к другу, что приводит к некрозу, сепсису и перитониту.

В прошедшем месяце врачи одной из больниц в Уфе также извлекли обросшую камнями иголку из мочевого пузыря семилетней девочки.

#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Врачи#Министерство здравоохранения#Металлические шарики#Опасность для здоровья
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