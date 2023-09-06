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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Башкирии из-за буровзрывных работ ограничат движение на трассе М-5

Водителей Башкирии второй раз предупредили о взрывах на трассе М-5

6 сентября 2023, 12:23
Фото: Минтранс Башкортостана// Telegram

В Башкирии из-за буровзрывных работ ограничат движение на трассе М-5

Власти назвали причину происходящего

Так, в четверг, 7 сентября, с 09:00 до 14:00 будет временно ограничено движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области.

Как пояснили в пресс-службе регионального Минтранса, запрет автомобильного движения на данном участке связан с проведением этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.

Отмечается, что схема объезда данного участка по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Таким образом, грузовым автомобилям и автобусам проезд во время проведения буровзрывных работ запрещен.

В ведомстве также напоминают, что аналогичные ограничения будут вводиться на данном участке еженедельно — по четвергам в течение всего сентября.

#Общество#Азамат Нухов
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