Водителей Башкирии второй раз предупредили о взрывах на трассе М-5

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Так, в четверг, 7 сентября, с 09:00 до 14:00 будет временно ограничено движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области.
Как пояснили в пресс-службе регионального Минтранса, запрет автомобильного движения на данном участке связан с проведением этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.
Отмечается, что схема объезда данного участка по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Таким образом, грузовым автомобилям и автобусам проезд во время проведения буровзрывных работ запрещен.
В ведомстве также напоминают, что аналогичные ограничения будут вводиться на данном участке еженедельно — по четвергам в течение всего сентября.