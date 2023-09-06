В России готовятся к «Цифровому диктанту» при информационной поддержке холдинга 1MI

Диктант состоит из нескольких блоков тестирования, разработанных для разных возрастных категорий. Тестинг в детской категории включает задания для участников 7 — 13 лет, в подростковой категории участвуют ребята 14 — 17 лет. В диктанте примут участие и взрослые в возрасте от 18 до 59 лет, а также россияне старшего возраста — от 60 лет и старше. Тесты состоят из четырех смысловых блоков. В первом блоке в задания включены вопросы на тему основ цифрового потребления — они направлены на проверку знаний в области базовых программ, приложений и устройств. Вопросы второго блока затрагивают тему цифровых компетенций: работы с соцсетями, онлайн-магазинами и иными цифровыми сервисами. Вопросы третьего блока предназначены для проверки знаний в сфере безопасности в интернете, в частности, они посвящены теме защиты собственных личных данных и устройств. Четвертый блок является дополнительным, он затрагивает тему инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта и умных голосовых помощников.