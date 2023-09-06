В России готовятся к «Цифровому диктанту» при информационной поддержке холдинга 1MI

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Мероприятие продлится с 29 сентября по 15 октября. Инфопартнером акции стал медиахолдинг 1MI.
Диктант состоит из нескольких блоков тестирования, разработанных для разных возрастных категорий. Тестинг в детской категории включает задания для участников 7 — 13 лет, в подростковой категории участвуют ребята 14 — 17 лет. В диктанте примут участие и взрослые в возрасте от 18 до 59 лет, а также россияне старшего возраста — от 60 лет и старше. Тесты состоят из четырех смысловых блоков. В первом блоке в задания включены вопросы на тему основ цифрового потребления — они направлены на проверку знаний в области базовых программ, приложений и устройств. Вопросы второго блока затрагивают тему цифровых компетенций: работы с соцсетями, онлайн-магазинами и иными цифровыми сервисами. Вопросы третьего блока предназначены для проверки знаний в сфере безопасности в интернете, в частности, они посвящены теме защиты собственных личных данных и устройств. Четвертый блок является дополнительным, он затрагивает тему инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта и умных голосовых помощников.
По словам Сергея Гребенникова, директора РАЭК, организатора и идеолога «Цифрового диктанта», в теории уровень цифровой осведомленности населения должен расти, поскольку все пользуются гаджетами и цифровыми сервисами. Но развитие технологий происходит настолько быстро, что акция, которая поможет гражданам защититься от постоянно появляющихся новых цифровых угроз, должна стать очень востребованной. В результате мероприятия повысится общий индекс цифровой грамотности жителей России, а персональные результаты каждого из участников помогут выявить зоны роста и расширить компетенции. Об этом информирует издание gorod55.ru.
Участники всероссийской акции «Цифровой диктант» получат возможность ознакомиться с отечественными цифровыми сервисами и продуктами — в составлении вопросов принимали участие сотрудники российских ИТ-компаний. На следующий день после окончания мероприятия, 16 октября, все его участники на портале проекта смогут провести работу над ошибками.
Согласно заявлению гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, цифровые сервисы сегодня являются частью жизни каждого россиянина. Тем не менее применять их с пользой, получая максимальный эффект (личный либо в бизнесе) возможно только в случае их корректного использования. Эксперт выразил уверенность, что первоначально просветительский проект стал своего рода «знаком качества» для всех, кто имеет отношение к сфере цифровых технологий — чем больше баллов по итогу «диктанта», тем больше специалист «прокачан». «Особенно ценно, что акцию поддерживают крупнейшие компании цифрового контура — это не только социальная ответственность, но и вклад в развитие российских ИТ-решений», — отметил он.
За прошлый сезон участниками акции стали свыше 919 тыс. человек со всей Российской Федерации. В этом году «Цифровой диктант» станет еще масштабнее. В результате тестирования будет определен индекс цифровой грамотности населения России.