В Нижегородской области задержан житель Башкирии, промышлявший наркотиками

Сотрудники управления МВД России по Нижегородской области вместе с коллегами из наркоконтроля и силовиками отрабатывали оперативную информацию о том, что на сером «Фольксваген» могут перевозиться наркотики. Во время осмотра багажника полицейские обратили внимание на коробку из-под душа и обшивку заднего пассажирского сиденья. В них-то и были обнаружены 5 свёртков с неизвестным порошком.