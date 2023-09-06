В Нижегородской области задержан житель Башкирии, промышлявший наркотиками

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В Володарском районе Нижегородской области, граничащем с Владимирской областью, задержан житель Республики Башкортостан. Как сообщает МВД-Медиа, 24-летнего водителя иномарки подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Сотрудники управления МВД России по Нижегородской области вместе с коллегами из наркоконтроля и силовиками отрабатывали оперативную информацию о том, что на сером «Фольксваген» могут перевозиться наркотики. Во время осмотра багажника полицейские обратили внимание на коробку из-под душа и обшивку заднего пассажирского сиденья. В них-то и были обнаружены 5 свёртков с неизвестным порошком.
Специалисты экспертно-криминалистического центра установили, что в свёртках — наркотическое вещество мефедрон. Общая масса содержимого составила 4,5 кг.
Задержанный житель Башкирии не стал скрывать, что смертельный порошок он приобрёл в Москве по «закладкам», чтобы потом сбыть наркотики в Татарии.
В отношении наркоторговца заведено уголовное дело.