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Published Сегодня, 15:22

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Updated Сегодня, 15:55

У жителя Башкирии изъяли наркотики в Нижегородской области

В Нижегородской области задержан житель Башкирии, промышлявший наркотиками

6 сентября 2023, 15:22
Фото: mvdmedia.ru

У жителя Башкирии изъяли наркотики в Нижегородской области

Оперативники пресекли поставку крупной партии мефедрона

В Володарском районе Нижегородской области, граничащем с Владимирской областью, задержан житель Республики Башкортостан. Как сообщает МВД-Медиа, 24-летнего водителя иномарки подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудники управления МВД России по Нижегородской области вместе с коллегами из наркоконтроля и силовиками отрабатывали оперативную информацию о том, что на сером «Фольксваген» могут перевозиться наркотики. Во время осмотра багажника полицейские обратили внимание на коробку из-под душа и обшивку заднего пассажирского сиденья. В них-то и были обнаружены 5 свёртков с неизвестным порошком.

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Специалисты экспертно-криминалистического центра установили, что в свёртках — наркотическое вещество мефедрон. Общая масса содержимого составила 4,5 кг.

Задержанный житель Башкирии не стал скрывать, что смертельный порошок он приобрёл в Москве по «закладкам», чтобы потом сбыть наркотики в Татарии.

В отношении наркоторговца заведено уголовное дело.

#Происшествия#Мвд#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Нижний Новгород
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