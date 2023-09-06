В Башкирии выросло число убыточных организаций

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В Башкирии на 2,4% выросло число убыточных предприятий. Если в первое полугодие прошлого года таких организаций было 23,5%, то в этом — 25,9%. При этом упал сальдированный результат бизнесменов — он составляет 98,5% по отношению январю-июню 2022 года. Общая прибыль составила 241,4 млрд рублей. Также падает рентабельность.
Сальдо прибылей и убытков башкирских организаций (без малого бизнеса, муниципалитетов, кредитных и некредитных финансовых организаций) с января по июнь 2023 года составило 225, 9 млрд рублей. Наибольший сальдированный результат (прибыль минус убытки) принесли предприятия обрабатывающей промышленности — 154,3 млрд рублей. Следом идёт оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов и обеспечение электроэнергией, газом и паром.
В обрабатывающей промышленности самые результативные отрасли — производства кокса и нефтепродуктов (120,3 млрд рублей), химических веществ и химических продуктов (13,3 млрд рублей) и производство пищевых продуктов (5,6 млрд рублей).
Как ни странно, больше всего убытков понесли так же предприятия обрабатывающей промышленности — 7,65 млрд рублей, а также строительство — 2,17 млрд рублей, и логистика — 1,6 млрд рублей.
Наибольший рост прибылей зафиксирован в строительной сфере — в 4,9 раз. Наиболее существенный рост убытков — в оптовой и розничной торговле.
Рентабельность упала на 1% — с 10,4 в январе–июне 2022 года до 9,4% в 2023 году.
Кроме информации о прибылях и убытках, Башстат привёл статистику финансовой устойчивости бизнеса в регионе. Так, наибольшая доля кредиторской задолженности — у строителей (12,2% от суммы всех долгов). Неудивительно, что большая часть дебиторской задолженности принадлежит ресурсоснабжающим фирмам — 22,6% от суммы дебиторской задолженности всех предприятий.
Кроме этого, растёт кредиторская задолженность организаций — на конец июня 2023 года она составила 895,6 млрд руб. (рост на 0,2%).
Ранее мы рассказывали о том, как в этом году предприятия столкнулись с нехваткой рабочей силы и к чему это может привести.