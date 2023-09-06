В Башкирии выросло число убыточных организаций

В Башкирии на 2,4% выросло число убыточных предприятий. Если в первое полугодие прошлого года таких организаций было 23,5%, то в этом — 25,9%. При этом упал сальдированный результат бизнесменов — он составляет 98,5% по отношению январю-июню 2022 года. Общая прибыль составила 241,4 млрд рублей. Также падает рентабельность.