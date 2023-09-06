В Башкирии создана Дирекция по развитию беспилотных авиационных систем

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
В Башкирии по указу главы республики Радия Хабирова создана Дирекция по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Как сообщается в тексте документа, данное решение принято «в целях развития отрасли беспилотных авиационных систем, в том числе разработки и производства беспилотных летательных аппаратов гражданского и военного назначения, развития научно-технологического, кадрового потенциала отрасли».
Указом утвержден состав Дирекции, в который вошли члены правительства РБ, к примеру, министр финансов Лира Игтисламова и мэр Уфы Ратмир Мавлиев, руководители предприятий, некоммерческих организаций, ректоры региональных вузов и директоры колледжей. Председателем Дирекции назначен заместитель премьер-министра — министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.
Дирекции предстоит разработать стратегию развития беспилотной авиации в РБ до 2035 года, подготовить план мероприятий по развитию отрасли беспилотных авиационных систем в Башкирии.