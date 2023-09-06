Уфу накрыло вредными выбросами

Информация о выбросов формальдегидов опубликована по результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Также в отделе прогнозирования состояния атмосферного воздуха пояснили, что в ближайшие дни — 6 и 7 сентября — атмосферные условия позволят рассчитывать на рассеивание вредных примесей.