Уфу накрыло вредными выбросами

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
О превышении предельно-допустимой концентрации формальдегидов заявили в Башгидрометцентре. Выбросы были обнаружены 5 сентября в обеденное время.
Формальдегиды — токсичное вещество, используемое при производстве фанеры, мебели, химикатов, красителей. Оно имеет приторный запах «тухлых яиц». Химикат опасен тем, что вызывает бронхиальную астму, нервные расстройства и вредит зрению.
Информация о выбросов формальдегидов опубликована по результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Также в отделе прогнозирования состояния атмосферного воздуха пояснили, что в ближайшие дни — 6 и 7 сентября — атмосферные условия позволят рассчитывать на рассеивание вредных примесей.