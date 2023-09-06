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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Уфе обнаружено превышение вредных выбросов

Уфу накрыло вредными выбросами

6 сентября 2023, 12:43
Фото: 1MI

В Уфе обнаружено превышение вредных выбросов

Информацию подтвердили в Башгидрометцентре

О превышении предельно-допустимой концентрации формальдегидов заявили в Башгидрометцентре. Выбросы были обнаружены 5 сентября в обеденное время.

Формальдегиды — токсичное вещество, используемое при производстве фанеры, мебели, химикатов, красителей. Оно имеет приторный запах «тухлых яиц». Химикат опасен тем, что вызывает бронхиальную астму, нервные расстройства и вредит зрению.

Информация о выбросов формальдегидов опубликована по результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Также в отделе прогнозирования состояния атмосферного воздуха пояснили, что в ближайшие дни — 6 и 7 сентября — атмосферные условия позволят рассчитывать на рассеивание вредных примесей.

#Общество#Город#Экология#Уфа#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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