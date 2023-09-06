Терапевт Видяскин рассказал, как действовать при ожоге кипятком

Также доктор Видяскин сообщил, что нельзя наносить на поврежденные участки масляные кремы, жирные мази и сметану, хотя последняя традиционно считается народным средством против ожогов. Все это препятствует теплообмену и естественному охлаждению. Нельзя вскрывать возникшие на месте ожога волдыри. Охлажденное место ожога лучше закрыть чистой салфеткой, чтобы избежать заражения. Если поврежден большой участок кожи, или травмированный участок расположен на лице, груди, шее, руках, ногах, в паху, надо обратиться за медицинской помощью.