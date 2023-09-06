Терапевт Видяскин рассказал, как действовать при ожоге кипятком

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Об этом в интервью NEWS рассказал терапевт Игорь Видяскин. Он дал рекомендацию охлаждать поврежденный участок кожи под струей проточной воды в течение 10-20 минут и сообщил, что процедура снизит температуру поврежденных тканей и сократит время теплового воздействия на зону ожога.
В то же время, доктор не рекомендует прикладывать лед к месту ожога: он считает, это только усугубит травму. Одежду, прилипшую к коже, нужно осторожно удалить с травмированного участка, не пытаясь сорвать.
Также доктор Видяскин сообщил, что нельзя наносить на поврежденные участки масляные кремы, жирные мази и сметану, хотя последняя традиционно считается народным средством против ожогов. Все это препятствует теплообмену и естественному охлаждению. Нельзя вскрывать возникшие на месте ожога волдыри. Охлажденное место ожога лучше закрыть чистой салфеткой, чтобы избежать заражения. Если поврежден большой участок кожи, или травмированный участок расположен на лице, груди, шее, руках, ногах, в паху, надо обратиться за медицинской помощью.